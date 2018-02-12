Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 февраля

12 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 13 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2465,36 (+4) руб./грамм; на серебро - 30,51 (-0,06) руб./грамм; на платину - 1801,87 (-16,03) руб./грамм; на палладий - 1841,04 (+26,88) руб./грамм.

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ICT Holding Ltd, головная компания группы "ИСТ", предоставила публичную безотзывную оферту по биржевым облигациям ООО "Финконсалт" серии БО-П02 объемом 14 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Согласно условиям оферты, оферент (ICT Holding Ltd) обязуется... Согласно условиям оферты, оферент (ICT Holding Ltd) обязуется... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23 пункта (1,047%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2220,12 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38117,659 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 357,574 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,138 руб. Минимальный курс евро составил 70,96 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,96 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1718 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1365 руб., максимальный - 9,2... Минимальный курс юаня составил 9,1365 руб., максимальный - 9,2... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2458 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,9921 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 14 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К007 объемом 17 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 15 февраля. Техническое размещение выпуска запланировано на 15 февраля. ВЭБ будет... ВЭБ будет... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил понедельник ростом индикаторов на фоне позитивной ситуации на мировых площадках. В понедельник ощутимо выросла фондовая Азия (Япония не работает в связи с праздником по случаю Дня основания государства, Китай вырос на 1,3%). В понедельник ощутимо выросла фондовая Азия (Япония не работает в связи с праздником по случаю Дня основания государства, Китай вырос на 1,3%). В плюсе... В плюсе... читать дальше

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"Газпром" принял решение реорганизовать операционную структуру экспортной деятельности, включая маркетинг и трейдинг, говорится в релизе компании. Новая бизнес-модель предполагает создание интегрированного международного подразделения по сбыту, которое будет отвечать за... Новая бизнес-модель предполагает создание интегрированного международного подразделения по сбыту, которое будет отвечать за... читать дальше

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Минсельхоз подготовил новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности РФ. Как сообщает ведомство, в понедельник документ был обсужден на заседании общественного совета министерства. Как сообщает ведомство, в понедельник документ был обсужден на заседании общественного совета министерства. Как заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования... Как заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования... читать дальше

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Росстат опубликовал предварительные данные по темпам роста сельхозпроизводства в хозяйствах всех видов собственности в 2017 году. Они свидетельствуют о том, что самые высокие темпы роста производства были у фермеров. Согласно статистическим данным, крестьянские... Согласно статистическим данным, крестьянские... читать дальше

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Британская Euromoney Institutional Investor Plc договорилась о продаже подразделения рыночных исследований альянсу китайских инвесторов, сформированному CITIC Capital Holdings Ltd. и Caixin Global Ltd. Сумма сделки составит $180,5 млн, говорится в сообщении Euromoney.... Сумма сделки составит $180,5 млн, говорится в сообщении Euromoney.... читать дальше

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Банку Англии будет недостаточно трех повышений базовой процентной ставки на четверть процентного пункта за три года (а именно таков официальный прогноз ЦБ), чтобы избежать перегрева экономики, полагает член Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) Банка Англии Гертьян... читать дальше

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После того, как США "глупо" расходовали $7 трлн на Ближнем Востоке, им пора начать вкладывать в собственную экономику, заявил в понедельник президент страны Дональд Трамп. "Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как мы так глупо потратили $7 триллионов... "Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как мы так глупо потратили $7 триллионов... читать дальше

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Рынок акций США в понедельник начал торги подъемом более чем на 1% после самой тяжелой недели с начала 2016 года. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск 12 февраля вырос на 263,83 пункта (1,09%), до 24454,73 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск 12 февраля вырос на 263,83 пункта (1,09%), до 24454,73 пункта. Standard & Poor's 500... Standard & Poor's 500... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО "Фарм-Проект" и ООО "Веста Фарм" виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, детского и диетического питания, изделий... читать дальше

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