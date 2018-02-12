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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
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Инфляция в январе в РФ составила 0,3%
В январе инфляция в РФ замедлилась до 0,3% после 0,4% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 2,2%
 
Ставки по вкаладам снизятся в марте, кредиты подешевеют к апрелю
Крупнейшие банки намерены уменьшить ставки под вкладам населения уже в марте 2018 года. Доходность депозитов снизится в среднем на 0,25 п.п. до 5,75–6,25%, рассказали "Известиям" представители крупнейших банков и экономисты. Но банкиры делились...
 
Спрос на специалистов по кибербезопасности превышает предложение
Рынок корпоративных услуг в сфере кибербезопасности в России приблизится к 6 млрд руб. (около $103 млн) в 2021 году, говорится в исследовании Orange Business Services и IDC, пишет "Коммерсант". Компании изучили сегменты управляемых услуг...
 
За самовольную добычу полудрагоценных камней увеличат штрафы
Минприроды расширяет перечень полудрагоценных камней, за самовольную добычу которых предусмотрена административная ответственность. К янтарю и нефриту добавляются турмалин (за исключением шерла), а также берилл, в том числе аквамарин и гелиодор,...
 
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12 февраля 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.

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12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 февраля 2018 года 13:53
Цены на российское зерно достигли $197 за тонну- эксперт
Мировые цены на зерно по форвардным контрактам на конец февраля - начало марта достигли $197 за тонну, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Цена ближайшего контракта - $197 за тонну пшеницы, это на $1 больше, чем...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:44
Фондовые индексы АТР в основном выросли в понедельник
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник после сложной недели, ставшей для многих мировых рынков акций худшей за несколько лет.

"Трейдеры пытаются перевести дух после резких скачков цен различных классов активов на прошлой...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:38
"Мегафон" установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд руб. на уровне 7,2%
ПАО "Мегафон" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей в размере 7,2% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Компания собирала заявки инвесторов 9 февраля....    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:34
Доходность пенсий по расширенному портфелю в ВЭБе составила за 2017 г. 8,59%
Государственная управляющая компания Внешэкономбанк обеспечила в 2017 году доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в размере 8,59% годовых, сообщил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский журналистам в понедельник.

Стоимость чистых активов по...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:25
Банки Китая в январе увеличили выдачу новых кредитов в 5 раз
Китайские банки в январе 2018 года увеличили выдачу новых кредитов в национальной валюте почти в 5 раз - до рекордных 2,9 трлн юаней ($458 млрд) по сравнению с 584,4 млрд юаней в декабре, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны). Рынок в среднем...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:16
Fitch подтвердило рейтинги Новосибирска со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) города Новосибирска в иностранной и национальной валютах и долгосрочные рейтинги приоритетного долга на уровне "BB".

Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 февраля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,86 пункта (0,813%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2214,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2220,97 (+1,09%) пункта,...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:13
Эксперт РА присвоил рейтинг компании ICT Holding ltd на уровне ruА-
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ICT Holding ltd на уровне ruА-, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

ICT Holding ltd характеризуется невысокой диверсификацией объектов...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:08
Туристический поток из России в Чехию в 2017 году вырос на 35%
Российский туристический поток в Чехию в 2017 году превысил 551 тыс. человек, что на 35% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом, Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге главных въездных...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,63/71,83 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,63/71,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 37...
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12 февраля 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 57,48/58,52 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,48/58,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 февраля 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 12 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 57,73/58,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,73/58,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 12 коп., средний...
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12 февраля 2018 года 13:00
В декабре средневзвешенная ставка по долгосрочным вкладам физлиц в рублях снизилась до 7,11% - ЦБР
В декабре 2017 года средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным банками РФ (без учета Сбербанка) от физических лиц на срок свыше года, в декабре 2017 года снизилась до 7,11% с 7,16% в ноябре, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.

Средневзвешенная...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 12:52
"ОВК Финанс" досрочно погасила облигации серии БО-ПО3 объемом 5 млрд руб.
ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания") 12 февраля досрочно погасило облигации серии БО-ПО3 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ранее компания выкупила выпуск по оферте в полном объеме.

Как сообщалось, в...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 12:51
Европейские рынки акций торгуются на подъеме
Европейские фондовые рынки начали торги в зеленой зоне. Индексы сокращают резкое падение с начала текущего месяца.

Спад на глобальных фондовых рынках, отмеченный ранее в этом месяце, эксперты объясняют, как необходимостью коррекции после длительного подъема индексов,...    читать дальше
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12 февраля 2018 года 12:43
Средние ставки по кредитам физлицам и компаниям в декабре снизились - ЦБ РФ
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками (без учета Сбербанка) физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в декабре 2017 года снизилась до 19,53% с 19,66% в ноябре, свидетельствует информация ЦБ РФ, размещенная на его...    читать дальше
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