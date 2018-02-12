.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник после сложной недели, ставшей для многих мировых рынков акций худшей за несколько лет. "Трейдеры пытаются перевести дух после резких скачков цен различных классов активов на прошлой... "Трейдеры пытаются перевести дух после резких скачков цен различных классов активов на прошлой... читать дальше

.

ПАО "Мегафон" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей в размере 7,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Компания собирала заявки инвесторов 9 февраля.... Компания собирала заявки инвесторов 9 февраля.... читать дальше

.

Государственная управляющая компания Внешэкономбанк обеспечила в 2017 году доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в размере 8,59% годовых, сообщил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский журналистам в понедельник. Стоимость чистых активов по... Стоимость чистых активов по... читать дальше

.

Китайские банки в январе 2018 года увеличили выдачу новых кредитов в национальной валюте почти в 5 раз - до рекордных 2,9 трлн юаней ($458 млрд) по сравнению с 584,4 млрд юаней в декабре, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны). Рынок в среднем... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) города Новосибирска в иностранной и национальной валютах и долгосрочные рейтинги приоритетного долга на уровне "BB". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в... Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,86 пункта (0,813%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2214,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2220,97 (+1,09%) пункта,... читать дальше

.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ICT Holding ltd на уровне ruА-, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. ICT Holding ltd характеризуется невысокой диверсификацией объектов... ICT Holding ltd характеризуется невысокой диверсификацией объектов... читать дальше

.

Российский туристический поток в Чехию в 2017 году превысил 551 тыс. человек, что на 35% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Таким образом, Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге главных въездных... Таким образом, Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге главных въездных... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,48/58,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,73/58,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 12 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,63/71,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 37...

.

В декабре 2017 года средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным банками РФ (без учета Сбербанка) от физических лиц на срок свыше года, в декабре 2017 года снизилась до 7,11% с 7,16% в ноябре, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. Средневзвешенная... Средневзвешенная... читать дальше

.

ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания") 12 февраля досрочно погасило облигации серии БО-ПО3 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Ранее компания выкупила выпуск по оферте в полном объеме. Ранее компания выкупила выпуск по оферте в полном объеме. Как сообщалось, в... Как сообщалось, в... читать дальше

.

Европейские фондовые рынки начали торги в зеленой зоне. Индексы сокращают резкое падение с начала текущего месяца. Спад на глобальных фондовых рынках, отмеченный ранее в этом месяце, эксперты объясняют, как необходимостью коррекции после длительного подъема индексов,... Спад на глобальных фондовых рынках, отмеченный ранее в этом месяце, эксперты объясняют, как необходимостью коррекции после длительного подъема индексов,... читать дальше

.

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками (без учета Сбербанка) физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в декабре 2017 года снизилась до 19,53% с 19,66% в ноябре, свидетельствует информация ЦБ РФ, размещенная на его... читать дальше

.

В Госдуму внесен законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Предлагаемые поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" уточняют список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за... читать дальше

.