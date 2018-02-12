12 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2018
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12 февраля 2018 года 13:44
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник после сложной недели, ставшей для многих мировых рынков акций худшей за несколько лет.
"Трейдеры пытаются перевести дух после резких скачков цен различных классов активов на прошлой... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:38
ПАО "Мегафон" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей в размере 7,2% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Компания собирала заявки инвесторов 9 февраля.... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:34
Государственная управляющая компания Внешэкономбанк обеспечила в 2017 году доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в размере 8,59% годовых, сообщил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский журналистам в понедельник.
Стоимость чистых активов по... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:25
Китайские банки в январе 2018 года увеличили выдачу новых кредитов в национальной валюте почти в 5 раз - до рекордных 2,9 трлн юаней ($458 млрд) по сравнению с 584,4 млрд юаней в декабре, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны). Рынок в среднем... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:16
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) города Новосибирска в иностранной и национальной валютах и долгосрочные рейтинги приоритетного долга на уровне "BB".
Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,86 пункта (0,813%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2214,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2220,97 (+1,09%) пункта,... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:13
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании ICT Holding ltd на уровне ruА-, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
ICT Holding ltd характеризуется невысокой диверсификацией объектов... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:08
Российский туристический поток в Чехию в 2017 году превысил 551 тыс. человек, что на 35% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Таким образом, Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге главных въездных... читать дальше
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12 февраля 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,48/58,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 февраля 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,73/58,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 12 коп., средний...
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12 февраля 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,63/71,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 37...
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12 февраля 2018 года 13:00
В декабре 2017 года средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным банками РФ (без учета Сбербанка) от физических лиц на срок свыше года, в декабре 2017 года снизилась до 7,11% с 7,16% в ноябре, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.
Средневзвешенная... читать дальше
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12 февраля 2018 года 12:52
ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания") 12 февраля досрочно погасило облигации серии БО-ПО3 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Ранее компания выкупила выпуск по оферте в полном объеме.
Как сообщалось, в... читать дальше
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12 февраля 2018 года 12:51
Европейские фондовые рынки начали торги в зеленой зоне. Индексы сокращают резкое падение с начала текущего месяца.
Спад на глобальных фондовых рынках, отмеченный ранее в этом месяце, эксперты объясняют, как необходимостью коррекции после длительного подъема индексов,... читать дальше
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12 февраля 2018 года 12:43
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками (без учета Сбербанка) физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в декабре 2017 года снизилась до 19,53% с 19,66% в ноябре, свидетельствует информация ЦБ РФ, размещенная на его... читать дальше
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12 февраля 2018 года 12:35
В Госдуму внесен законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Предлагаемые поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" уточняют список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за... читать дальше
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