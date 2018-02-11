ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,3943 руб.

11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.

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Совладелец и гендиректор головной компании ГК "Обувь России" - ПАО "ОР"Антон Титов увеличил свою долю участия в ней до 43,9532%, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что доля А.Титова равнялась 42,7348%. Сообщалось также, что А.Титов намеревался увеличить... Ранее сообщалось, что доля А.Титова равнялась 42,7348%. Сообщалось также, что А.Титов намеревался увеличить... читать дальше

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Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при проведении операций по картам. Об этом говорится в сообщении самого банка в твиттере. "Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои...

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Российская фигуристка Евгения Медведева, с мировым рекордом выигравшая короткую программу командного турнира на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, заявила, что в произвольной программе вместо нее выступит Алина Загитова. "Я считаю, что выбор нашей команды и распределение очень... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.

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ООО "Енисей Капитал", контролируемое бизнесменами Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем, приобрело 24,5% ПАО "Трансконтейнер" по приемлемой цене в надежде на рост стоимости. "Цена нам понравилась. (Купили - ИФ) с целью деньги заработать", - заявил А.Абрамов... "Цена нам понравилась. (Купили - ИФ) с целью деньги заработать", - заявил А.Абрамов... читать дальше

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Голландские конькобежки заняли первые три места по итогам забега на 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучшей стала Карлейн Ахтеректе (время - 3:59.21), второй стала Ирен Вуст (3:59.29), третьей - Антоньетт де Йонг (4:00.02). Россиянка Наталья Воронина стала 10-й... читать дальше

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В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель за превышение должностных полномочий, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по... читать дальше

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ПАО "РусГидро" привлечет кредиты в банке "Россия" и Росбанке для финансирования текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, следует из документов с сайта госзакупок. Банк "Россия" откроет генкомпании возобновляемую кредитную линию с лимитом до 7 млрд... Банк "Россия" откроет генкомпании возобновляемую кредитную линию с лимитом до 7 млрд... читать дальше

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Электромобиль Tesla Roadster, отправленный на солнечную орбиту с помощью первого в истории запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX, официально зарегистрирована как космический корабль, пишет Daily Mail. Метеоролог Эрик Холтхаус обратил внимание на... читать дальше

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Портал "Банки.ру" в пятницу вручил премию "Банк года"; обладателем гран-при стал "Альфа-Банк", а банкиром года - санатор "Уралсиба" Владимир Коган. "Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на... "Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на... читать дальше

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Венгрия в ближайшее время намерена подписать контракты на поставки газа из Румынии, что прекратит энергетическую монополию России на газовом рынке страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg. По его словам, республика намерена... По его словам, республика намерена... читать дальше

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Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).

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Общая сумма вознаграждения членам правления компании за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 2 раза, следует из ежеквартального отчета компании. По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили... По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили... читать дальше

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Акции "ФосАгро" вечером в пятницу выросли после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-". На "Московской бирже" акции "ФосАгро"... На "Московской бирже" акции "ФосАгро"... читать дальше

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Первые комплекты наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в субботу. На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят... читать дальше

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