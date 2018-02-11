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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
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Инфляция в январе в РФ составила 0,3%
В январе инфляция в РФ замедлилась до 0,3% после 0,4% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 2,2%
 
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ЦБ РФ отмечает ослабление краткосрочных проинфляционных рисков. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых...
 
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Набор приложений к карте "Мир" может пополниться очередным социальным функционалом. С его помощью россияне получат электронный доступ к медицинским услугам, таким как запись к врачу и покупка медикаментов. Попасть к доктору можно будет с помощью...
 
Отдых в России впервые за десять лет подешевел
Владельцы отелей на курортах Краснодарского края и в Крыму задумались о снижении цен. По оценкам туроператоров, скидка на отдых этим летом может составить 7-10% по сравнению с прошлым годом, пишет Российская газета". Игроки рынка признаются, что...
 
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11 февраля 2018 года 12:00

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.

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11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
11 февраля 2018 года 13:38
Совладелец "Обуви России" А.Титов увеличил долю в головной компании группы до 43,9532%
Совладелец и гендиректор головной компании ГК "Обувь России" - ПАО "ОР"Антон Титов увеличил свою долю участия в ней до 43,9532%, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что доля А.Титова равнялась 42,7348%. Сообщалось также, что А.Титов намеревался увеличить...    читать дальше
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11 февраля 2018 года 13:16
Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при проведении операций по картам
Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при проведении операций по картам. Об этом говорится в сообщении самого банка в твиттере. "Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои...
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11 февраля 2018 года 12:07
Е.Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу командного турнира, в произвольной программе выступит А.Загитова
Российская фигуристка Евгения Медведева, с мировым рекордом выигравшая короткую программу командного турнира на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, заявила, что в произвольной программе вместо нее выступит Алина Загитова. "Я считаю, что выбор нашей команды и распределение очень...    читать дальше
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11 февраля 2018 года 12:00
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,3943 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.
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11 февраля 2018 года 12:00
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.
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10 февраля 2018 года 18:08
Фирма Абрамова и Абрамовича купила 24,5% Трансконтейнера в надежде на рост стоимости
ООО "Енисей Капитал", контролируемое бизнесменами Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем, приобрело 24,5% ПАО "Трансконтейнер" по приемлемой цене в надежде на рост стоимости.

"Цена нам понравилась. (Купили - ИФ) с целью деньги заработать", - заявил А.Абрамов...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 16:22
Голландские конькобежки заняли первые три места по итогам забега на 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане
Голландские конькобежки заняли первые три места по итогам забега на 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучшей стала Карлейн Ахтеректе (время - 3:59.21), второй стала Ирен Вуст (3:59.29), третьей - Антоньетт де Йонг (4:00.02). Россиянка Наталья Воронина стала 10-й...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 16:13
В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель за превышение должностных полномочий
В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель за превышение должностных полномочий, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 16:07
РусГидро займет до 15 млрд руб. в банке "Россия" и Росбанке на финансирование текущей деятельности
ПАО "РусГидро" привлечет кредиты в банке "Россия" и Росбанке для финансирования текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, следует из документов с сайта госзакупок.

Банк "Россия" откроет генкомпании возобновляемую кредитную линию с лимитом до 7 млрд...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 14:08
Электромобиль Tesla Roadster официально зарегистрирована как космический корабль
Электромобиль Tesla Roadster, отправленный на солнечную орбиту с помощью первого в истории запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX, официально зарегистрирована как космический корабль, пишет Daily Mail. Метеоролог Эрик Холтхаус обратил внимание на...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 13:16
Портал "Банки.ру" назвал лучшие банки 2017 года
Портал "Банки.ру" в пятницу вручил премию "Банк года"; обладателем гран-при стал "Альфа-Банк", а банкиром года - санатор "Уралсиба" Владимир Коган.

"Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 12:23
Венгрия хочет закупать в Румынии до 4 млрд куб. м газа в год, сократив закупки у Газпрома
Венгрия в ближайшее время намерена подписать контракты на поставки газа из Румынии, что прекратит энергетическую монополию России на газовом рынке страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg.

По его словам, республика намерена...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 11:06
Шведская лыжница стала первой победительницей Олимпиады-2018
Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).
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10 февраля 2018 года 11:04
Общая сумма вознаграждения членам правления Роснефти за IV кв. 2017 года снизились в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления компании за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 2 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 10:38
Акции "Фосагро" выросли на 3% после повышения рейтинга от Fitch
Акции "ФосАгро" вечером в пятницу выросли после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-".

На "Московской бирже" акции "ФосАгро"...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 09:23
Первые пять комплектов наград разыграют сегодня на Олимпиаде-2018
Первые комплекты наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в субботу. На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят...    читать дальше
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