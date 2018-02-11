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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
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11 февраля 2018 года 12:00
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
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11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.
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11 февраля 2018 года 13:38
Совладелец и гендиректор головной компании ГК "Обувь России" - ПАО "ОР"Антон Титов увеличил свою долю участия в ней до 43,9532%, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что доля А.Титова равнялась 42,7348%. Сообщалось также, что А.Титов намеревался увеличить... читать дальше
.11 февраля 2018 года 13:16
Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при проведении операций по картам. Об этом говорится в сообщении самого банка в твиттере. "Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои...
.11 февраля 2018 года 12:07
Е.Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу командного турнира, в произвольной программе выступит А.Загитова
Российская фигуристка Евгения Медведева, с мировым рекордом выигравшая короткую программу командного турнира на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, заявила, что в произвольной программе вместо нее выступит Алина Загитова. "Я считаю, что выбор нашей команды и распределение очень... читать дальше
.11 февраля 2018 года 12:00
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.
.11 февраля 2018 года 12:00
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.
.10 февраля 2018 года 18:08
ООО "Енисей Капитал", контролируемое бизнесменами Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем, приобрело 24,5% ПАО "Трансконтейнер" по приемлемой цене в надежде на рост стоимости. "Цена нам понравилась. (Купили - ИФ) с целью деньги заработать", - заявил А.Абрамов... читать дальше
.10 февраля 2018 года 16:22
Голландские конькобежки заняли первые три места по итогам забега на 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучшей стала Карлейн Ахтеректе (время - 3:59.21), второй стала Ирен Вуст (3:59.29), третьей - Антоньетт де Йонг (4:00.02). Россиянка Наталья Воронина стала 10-й... читать дальше
.10 февраля 2018 года 16:13
В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель за превышение должностных полномочий
В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель за превышение должностных полномочий, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по... читать дальше
.10 февраля 2018 года 16:07
ПАО "РусГидро" привлечет кредиты в банке "Россия" и Росбанке для финансирования текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, следует из документов с сайта госзакупок. Банк "Россия" откроет генкомпании возобновляемую кредитную линию с лимитом до 7 млрд... читать дальше
.10 февраля 2018 года 14:08
Электромобиль Tesla Roadster, отправленный на солнечную орбиту с помощью первого в истории запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX, официально зарегистрирована как космический корабль, пишет Daily Mail. Метеоролог Эрик Холтхаус обратил внимание на... читать дальше
.10 февраля 2018 года 13:16
Портал "Банки.ру" в пятницу вручил премию "Банк года"; обладателем гран-при стал "Альфа-Банк", а банкиром года - санатор "Уралсиба" Владимир Коган. "Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на... читать дальше
.10 февраля 2018 года 12:23
Венгрия в ближайшее время намерена подписать контракты на поставки газа из Румынии, что прекратит энергетическую монополию России на газовом рынке страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg. По его словам, республика намерена... читать дальше
.10 февраля 2018 года 11:06
Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).
.10 февраля 2018 года 11:04
Общая сумма вознаграждения членам правления компании за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 2 раза, следует из ежеквартального отчета компании. По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили... читать дальше
.10 февраля 2018 года 10:38
Акции "ФосАгро" вечером в пятницу выросли после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-". На "Московской бирже" акции "ФосАгро"... читать дальше
.10 февраля 2018 года 09:23
Первые комплекты наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в субботу. На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят... читать дальше
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