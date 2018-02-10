ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,3943 руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.

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Портал "Банки.ру" в пятницу вручил премию "Банк года"; обладателем гран-при стал "Альфа-Банк", а банкиром года - санатор "Уралсиба" Владимир Коган. "Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на... "Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на... читать дальше

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Венгрия в ближайшее время намерена подписать контракты на поставки газа из Румынии, что прекратит энергетическую монополию России на газовом рынке страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg. По его словам, республика намерена... По его словам, республика намерена... читать дальше

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Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).

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Общая сумма вознаграждения членам правления компании за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 2 раза, следует из ежеквартального отчета компании. По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили... По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили... читать дальше

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Акции "ФосАгро" вечером в пятницу выросли после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-". На "Московской бирже" акции "ФосАгро"... На "Московской бирже" акции "ФосАгро"... читать дальше

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Первые комплекты наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в субботу. На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,12 пункта (1,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,12 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37760,085 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 693,218 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1983 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3416 руб. Минимальный курс евро составил 71,015 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,015 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2021 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1747 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1747 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся резким снижением, и завершил пятницу падением индикаторов. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Азиатские рынки акций продемонстрировали существенное снижение, завершив одну из худших за много лет недель, вслед за... Азиатские рынки акций продемонстрировали существенное снижение, завершив одну из худших за много лет недель, вслед за... читать дальше

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В прошлом году НК "Роснефть" нарастила доказанные запасы углеводородов на 6%, обеспеченность запасами достигла 20 лет. Как говорится в сообщении компании, доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на 31.12.2017 по классификации SEC составили 39,907 млрд барр. н.э.... Как говорится в сообщении компании, доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на 31.12.2017 по классификации SEC составили 39,907 млрд барр. н.э.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Рейтинг... Рейтинг... читать дальше

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