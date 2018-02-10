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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
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10 февраля 2018 года 09:15
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.
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10 февраля 2018 года 13:16
Портал "Банки.ру" в пятницу вручил премию "Банк года"; обладателем гран-при стал "Альфа-Банк", а банкиром года - санатор "Уралсиба" Владимир Коган. "Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на... читать дальше
.10 февраля 2018 года 12:23
Венгрия в ближайшее время намерена подписать контракты на поставки газа из Румынии, что прекратит энергетическую монополию России на газовом рынке страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg. По его словам, республика намерена... читать дальше
.10 февраля 2018 года 11:06
Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).
.10 февраля 2018 года 11:04
Общая сумма вознаграждения членам правления компании за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 2 раза, следует из ежеквартального отчета компании. По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили... читать дальше
.10 февраля 2018 года 10:38
Акции "ФосАгро" вечером в пятницу выросли после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-". На "Московской бирже" акции "ФосАгро"... читать дальше
.10 февраля 2018 года 09:23
Первые комплекты наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в субботу. На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят... читать дальше
.10 февраля 2018 года 09:16
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.
.10 февраля 2018 года 09:15
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.
.09 февраля 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,12 пункта (1,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,12 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.09 февраля 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 февраля снизилась на 1,80% и составила 37760,085 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37760,085 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 693,218 млрд руб., или на...
.09 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,1983 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1983 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.09 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3416 руб. Минимальный курс евро составил 71,015 руб.,... читать дальше
.09 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2021 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1747 руб., максимальный -... читать дальше
.09 февраля 2018 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся резким снижением, и завершил пятницу падением индикаторов. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Азиатские рынки акций продемонстрировали существенное снижение, завершив одну из худших за много лет недель, вслед за... читать дальше
.09 февраля 2018 года 18:54
В прошлом году НК "Роснефть" нарастила доказанные запасы углеводородов на 6%, обеспеченность запасами достигла 20 лет. Как говорится в сообщении компании, доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на 31.12.2017 по классификации SEC составили 39,907 млрд барр. н.э.... читать дальше
.09 февраля 2018 года 18:49
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Рейтинг... читать дальше
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