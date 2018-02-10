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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
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Инфляция в январе в РФ составила 0,3%
В январе инфляция в РФ замедлилась до 0,3% после 0,4% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 2,2%
 
Банк России продолжит снижение ключевой ставки
ЦБ РФ отмечает ослабление краткосрочных проинфляционных рисков. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых...
 
По картам "Мир" можно будет записаться в поликлинику
Набор приложений к карте "Мир" может пополниться очередным социальным функционалом. С его помощью россияне получат электронный доступ к медицинским услугам, таким как запись к врачу и покупка медикаментов. Попасть к доктору можно будет с помощью...
 
Отдых в России впервые за десять лет подешевел
Владельцы отелей на курортах Краснодарского края и в Крыму задумались о снижении цен. По оценкам туроператоров, скидка на отдых этим летом может составить 7-10% по сравнению с прошлым годом, пишет Российская газета". Игроки рынка признаются, что...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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10 февраля 2018 года 09:15

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.

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10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
10 февраля 2018 года 13:16
Портал "Банки.ру" назвал лучшие банки 2017 года
Портал "Банки.ру" в пятницу вручил премию "Банк года"; обладателем гран-при стал "Альфа-Банк", а банкиром года - санатор "Уралсиба" Владимир Коган.

"Альфа-Банк" был назван банком года за увеличение чистой прибыли в 10 раз по сравнению с прошлым годом, рост активов на...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 12:23
Венгрия хочет закупать в Румынии до 4 млрд куб. м газа в год, сократив закупки у Газпрома
Венгрия в ближайшее время намерена подписать контракты на поставки газа из Румынии, что прекратит энергетическую монополию России на газовом рынке страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg.

По его словам, республика намерена...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 11:06
Шведская лыжница стала первой победительницей Олимпиады-2018
Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом).
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10 февраля 2018 года 11:04
Общая сумма вознаграждения членам правления Роснефти за IV кв. 2017 года снизились в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления компании за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 2 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 10:38
Акции "Фосагро" выросли на 3% после повышения рейтинга от Fitch
Акции "ФосАгро" вечером в пятницу выросли после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-".

На "Московской бирже" акции "ФосАгро"...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 09:23
Первые пять комплектов наград разыграют сегодня на Олимпиаде-2018
Первые комплекты наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в субботу. На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят...    читать дальше
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10 февраля 2018 года 09:16
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,3943 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.
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10 февраля 2018 года 09:15
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1718 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.
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09 февраля 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 9 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,12 пункта (1,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,12 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 февраля снизилась на 1,80% и составила 37760,085 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37760,085 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 693,218 млрд руб., или на...
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09 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,1983 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1983 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,3416 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3416 руб.

Минимальный курс евро составил 71,015 руб.,...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2021 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2021 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1747 руб., максимальный -...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи упал на 1,4%, индекс РТС - на 2,1%
Рынок акций РФ, открывшийся резким снижением, и завершил пятницу падением индикаторов.

Фондовые индикаторы Европы снижались весь день.

Азиатские рынки акций продемонстрировали существенное снижение, завершив одну из худших за много лет недель, вслед за...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 18:54
"Роснефть" на 6% увеличила в 2017 году доказанные запасы углеводородов по SEC
В прошлом году НК "Роснефть" нарастила доказанные запасы углеводородов на 6%, обеспеченность запасами достигла 20 лет.

Как говорится в сообщении компании, доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на 31.12.2017 по классификации SEC составили 39,907 млрд барр. н.э....    читать дальше
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09 февраля 2018 года 18:49
Fitch повысило рейтинги "ФосАгро", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-".

Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Рейтинг...    читать дальше
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