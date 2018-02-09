Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,1247 руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3513 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1247 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,8875 руб., максимальный - 58,41 руб. Было заключено 15216 сделок. Объем торгов составил 74232,35 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,1875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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