Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2607 руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2607 руб.

Минимальный курс евро составил 70,97 руб., максимальный - 71,525 руб. Было заключено 3799 сделок. Объем торгов составил 24887,28 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.