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09 февраля 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2607 руб.
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9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2607 руб. Минимальный курс евро составил 70,97 руб., максимальный - 71,525 руб. Было заключено 3799 сделок. Объем торгов составил 24887,28 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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