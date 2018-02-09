Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1986 руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1986 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,185 руб., максимальный - 9,2083 руб. Было заключено 26 сделок. Объем торгов составил 73,61 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,207 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.