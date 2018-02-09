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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,6736 руб.
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Инфляция в январе в РФ составила 0,3%
В январе инфляция в РФ замедлилась до 0,3% после 0,4% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 2,2%
 
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Отдых в России впервые за десять лет подешевел
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09 февраля 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,6736 руб.

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9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 57,6736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,03 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
09 февраля 2018 года 12:51
Рост промпроизводства в Италии в декабре в 2 раза превысил прогнозы
В декабре 2017 года объем промышленного производства в Италии вырос на 1,6% по сравнению с ноябрем, когда повышение показателя составляло 0,2%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat.

Динамика показателя оказалась лучше прогноза. Аналитики...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 12:43
В конце марта Китай на бирже в Шанхае начнет торги нефтяными фьючерсами в юанях
С 26 марта Китай начнет торги нефтяными фьючерсами в юанях на бирже в Шанхае, и иностранные инвесторы впервые смогут получить доступ к сырьевому рынку страны, объявила сегодня Китайская комиссия по регулирования рынка ценных бумаг (CSRC).

На доработку такого контракта...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 12:37
Казахстан на 12,4% увеличил экспорт нефти в прошлом году
В 2017 году экспорт казахстанской нефти составил 69,8 млн тонн, что на 12,4% больше по сравнению с 2016 годом, говорится в материалах к расширенному заседанию правительства с участием президента.

В Казахстане в 2017 году, согласно данным статкомитета Минэкономики,...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 12:30
ЦБ РФ установил курс евро с 10 февраля в размере 71,3943 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 71,3943 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,30 коп.

Это автоматическое сообщение.
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09 февраля 2018 года 12:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 февраля в размере 58,1718 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 58,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,82 коп.

Это автоматическое сообщение.
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09 февраля 2018 года 12:28
Орешкин напомнил о рисках большого роста потребкредитования
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин обратил внимание на большое увеличение темпов роста потребительского кредитования, предложил направлять средства на другие виды кредитов.

"У нас сейчас потребительское кредитование растет темпами, если взять сезонно...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 12:20
В условиях ограничений рубль становится более привлекательным для расчетов - Силуанов
Минфин будет стимулировать расчеты в российской валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Будем работать в той части, чтобы развивать и стимулировать расчеты в рублях, потому что сейчас в условиях всех ограничений, безусловно, расчетная единица рубль...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 12:13
Фондовые индексы Европы продолжают падать
Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу, следуя за динамикой американского и азиатских рынков акций.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3% - до 373,05 пункта. Все отраслевые индикаторы индекса падают в...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 12:09
Решение "ЛУКОЙЛа" о buyback не связано с "враждебным поглощением" - Алекперов
Решение "ЛУКОЙЛа" о buyback не связано с "враждебным поглощением", заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, 12 января совет директоров "ЛУКОЙЛа" одобрил погашение основной части...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 12:00
Россия выполнит все действующие с Ираном контракты, несмотря на возможное санкции США - МИД
Россия, несмотря на возможное возвращение санкций США по отношению к Ирану, выполнит все действующие контракты с Тегераном, в том числе соглашение "нефть в обмен на товары", заявил в интервью "Интерфаксу" директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Как бы...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 11:59
Инвесторы из Азии приобрели больше 50% выпуска рублевых евробондов "РусГидро" - "ВТБ Капитал"
Иностранные инвесторы приобрели большую часть нового выпуска рублевых еврооблигаций "РусГидро", доля азиатских инвесторов в сделке превысила 50%, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 11:52
Президент Казахстана запретил оказывать господдержку банкам страны
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о недопустимости вывода акционерами денег из коммерческих банков.

"У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа БТА банком во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли, это доказали, что...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 11:48
ВТБ разместит 9 февраля однодневные бонды серии КС-2-248 на 75 млрд руб. по цене 99,9436% от номинала
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-248 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9436% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,87% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 9 февраля составил 58,1718 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3087 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,1718 руб. По...    читать дальше
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09 февраля 2018 года 11:45
Доллар подорожал на полрубля
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 49,82 коп. - до 58,1718 руб....    читать дальше
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09 февраля 2018 года 11:44
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 171,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 171,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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