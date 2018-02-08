Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,7736 руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7736 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,5075 руб., максимальный - 58,055 руб. Было заключено 15244 сделки. Объем торгов составил 70554,05 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,74 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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