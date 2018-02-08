Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 февраля

8 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2431,01 (-1,59) руб./грамм; на серебро - 30,95 (+0,18) руб./грамм; на платину - 1806,04 (+0,59) руб./грамм; на палладий - 1835,71 (-8,2) руб./грамм.

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Группа владельцев еврооблигаций Russian Standard Limited (RSL), которая держит свыше 25% выпуска, наняла юристов для подготовки требований о досрочном погашении задолженности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, для... По словам собеседника агентства, для... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,4 пункта (1,215%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2227,24 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38453,303 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 229,496 млрд руб., или на...

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"Роснефть" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей в размере 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,64% годовых. Ставки 2-10-го купонов... Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,64% годовых. Ставки 2-10-го купонов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8106 руб. Минимальный курс евро составил 70,6 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,6 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 20 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,088 руб. Минимальный курс юаня составил 9,06 руб., максимальный - 9,1229... Минимальный курс юаня составил 9,06 руб., максимальный - 9,1229... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,822 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продавцов из-за дешевеющей нефти. Откат рублевого индекса МосБиржи несколько сдерживался ослаблением рубля. В Азии в четверг динамика фондовых индексов была смешанной (выросла на 1,1% Япония, просел на 1% Китай).... В Азии в четверг динамика фондовых индексов была смешанной (выросла на 1,1% Япония, просел на 1% Китай).... читать дальше

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Россия готова поставлять СПГ в ЮАР из российской Арктической зоны, заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе рабочей встречи с Министром энергетики ЮАР Дэвидом Махлобо в г. Кейптаун (ЮАР) 8 февраля. С.Донской отметил, что перспективы расширения двусторонних связей в... читать дальше

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Греция разместила сегодня семилетние гособлигации на 3 млрд евро, книга заявок за считанные часы была переподписана более чем вдвое. Это первый выпуск госбондов страны такой длительности с начала финансового кризиса. Министерство финансов Греции рассчитывало получить... Министерство финансов Греции рассчитывало получить... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2017 года вырос на 1,1% по отношению к декабрю 2017 года. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ...

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овет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" 6 февраля утвердил программу биржевых облигаций 001Р на сумму 200 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 35 лет. Сама программа... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 35 лет. Сама программа... читать дальше

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Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку представил отрицательное заключение на депутатский законопроект, который уточняет в Гражданском Кодексе (ГК) РФ определение "обстоятельства непреодолимой силы" и относит к ним финансово-экономический кризис, изменение валютного курса,... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил правительственный законопроект, уточняющий очередность направления средств заемщика при оплате за потребительский кредит. Законопроект планируется рассмотреть на заседании Думы 14 февраля. Как напомнил присутствовавший на... Как напомнил присутствовавший на... читать дальше

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Рынок акций США начал торги в четверг без единой динамики, но быстро ушел в красную зону, пока инвесторы продолжали бороться с непредсказуемой волатильностью. За первые три сессии текущей недели основные фондовые индексы США потеряли от 2,5% до 2,9%: они рухнули в... За первые три сессии текущей недели основные фондовые индексы США потеряли от 2,5% до 2,9%: они рухнули в... читать дальше

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Правительство РФ приняло предложение Минсельхоза о проведении с 16 по 18 мая 2018 года в Воронеже 31-й сессии региональной конференции ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Мероприятие подобного масштаба будет проведено в России впервые. Распоряжение о... читать дальше

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