Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1873,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3035,36 млрд руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 февраля составили по Российской Федерации 1873,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1511,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1466,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1107,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 февраля составили 3035,36 млрд руб. против 3536,82913 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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