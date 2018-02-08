ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,531 руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 70,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,84 коп.

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"Газпром" полагает, что газовая отрасль в РФ находится в отлично состоянии и отрицает наличие аргументов для реформирования, заявил в ходе Дня инвестора в Лондоне начальник управления департамента 123 "Газпрома" Кирил Полоус. Он напомнил об "идеях отдельных российских... Он напомнил об "идеях отдельных российских... читать дальше

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В начале торгов в четверг фондовые индексы стран Западной Европы снижаются, при этом лидерами падения выступают акции горнодобывающих компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:03 мск опустился на 0,35% и составлял 378,8 пункта.... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:03 мск опустился на 0,35% и составлял 378,8 пункта.... читать дальше

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Банк России разработал проект Стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов, сообщает пресс-служба ЦБР. При подготовке документа были учтены замечания и предложения, высказанные в ходе встреч и дискуссий с представителями участников российского... читать дальше

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После прибавки в декабре на 15,9% в январе ежедневные траты россиян снизились на 19,3%. И даже по сравнению с январем прошлого года расходы первого месяца нового года оказались ниже на -1,2%, говорится в исследовании компании Ромир. Реальные расходы, то есть очищенные... Реальные расходы, то есть очищенные... читать дальше

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По итогам 1-го финполугодия (завершилось 31 декабря) чистая прибыль французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard SA выросла на 25,5% - до 1,147 млрд евро по сравнению с 914 млн евро годом ранее. Рост прибыли произошел благодаря сокращению расходов. Как... Как... читать дальше

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В вопросе легализации криптовалют целесообразно разработать механизм страхования от киберугроз, заявил сегодня председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид... читать дальше

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Альфа-банк по собственному желанию был исключен из реестра организаций, выдающих банковские гарантии уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. Федеральная таможенная служба (ФТС) обнародовала приказ от 31 января... Федеральная таможенная служба (ФТС) обнародовала приказ от 31 января... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-247 объемом 75 млрд рублей по цене 99,981% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,94% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,94% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,6736 руб. По... читать дальше

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Ориентир доходности 3-летних евробондов "РусГидро" составляет 7,65-7,8%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Компания в четверг открыла книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций, финальные параметры размещения также будут определены в четверг.... Компания в четверг открыла книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций, финальные параметры размещения также будут определены в четверг.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, взлетел на 72,03 коп. - до 57,6736 руб.... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 9 февраля начнет серию встреч с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах на 7-10 лет с амортизационной структурой погашения. Road show пройдет в Москве и Лондоне, сообщил... Road show пройдет в Москве и Лондоне, сообщил... читать дальше

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Саудовская Аравия в марте снизит цены на все виды нефти, которые экспортируются в страны Средиземноморья и Северо-западной Европы (СЗЕ), сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее значительно уменьшится стоимость "тяжелой" нефти для покупателей из СЗЕ - на $1,7 за... Наиболее значительно уменьшится стоимость "тяжелой" нефти для покупателей из СЗЕ - на $1,7 за... читать дальше

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Чистая прибыль UniCredit SpA в октябре-декабре 2017 г. составила 801 млн евро, что является наилучшим результатом для четвертого квартала за последнее десятилетие. Банк зафиксировал более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки в четвертом квартале 2017 года, в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 192,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 февраля составили по Российской Федерации 1873,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1511,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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