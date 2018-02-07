Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0898 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0898 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0542 руб., максимальный - 9,117 руб. Было заключено 129 сделок. Объем торгов составил 281,9 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,076 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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