Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,0714 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0714 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,7325 руб., максимальный - 57,28 руб. Было заключено 11965 сделок. Объем торгов составил 54820,04 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,205 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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