Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5646 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5646 руб.

Минимальный курс евро составил 70,3325 руб., максимальный - 70,71 руб. Было заключено 3764 сделки. Объем торгов составил 20108,52 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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