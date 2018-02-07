Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 февраля

7 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 8 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2432,6 (-41,09) руб./грамм; на серебро - 30,77 (-0,27) руб./грамм; на платину - 1805,45 (-26,84) руб./грамм; на палладий - 1843,91 (-49,09) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,4 пункта (0,733%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2254,64 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38682,799 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 395,231 млрд руб., или на...

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Финальный ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка (МКБ) составляет 5,55-5,625%, объем размещения уже определен - $500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,75-6%,... Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,75-6%,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0898 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0542 руб., максимальный - 9,117... Минимальный курс юаня составил 9,0542 руб., максимальный - 9,117... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5503 руб. Минимальный курс евро составил 70,21 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,21 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0889 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, завершил среду на повышательном тренде. Фондовые индикаторы Европы весь день держались зеленой зоны. Фондовые индикаторы Европы весь день держались зеленой зоны. Рынки акций АТР завершили торги без единой динамики. Рынки акций АТР завершили торги без единой динамики. Котировки фьючерсов на индексы США минусовали с... Котировки фьючерсов на индексы США минусовали с... читать дальше

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) 7 февраля зарегистрировал облигации ООО "Ломбард Мастер" серии КО-П05 объемом 30 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Выпуску облигаций присвоен государственный... Выпуску облигаций присвоен государственный... читать дальше

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Минкомсвязи предложило правительству РФ дать положительный отзыв на поправки в так называемый антиколлекторский закон, которые упростят взаимодействие операторов связи с абонентами-должниками, следует из проекта отзыва, отмечает "Интерфакс". "Принятие законопроекта... "Принятие законопроекта... читать дальше

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Группа "Черкизово" в этом году планирует довести производство свинины до 300 тыс. тонн (в живом весе) против 211,75 тыс. тонн в 2017 году, говорится в сообщении компании. Этому будет способствовать завершение строительства 7 площадок откорма и доращивания... Этому будет способствовать завершение строительства 7 площадок откорма и доращивания... читать дальше

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ХК "Металлоинвест" в рамках оферты приобрела 5 тыс. 360 облигаций 2-й серии и 9 тыс. 660 облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях эмитента. Объем выпусков 2-й и 3-й серии составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждый. Таким... Объем выпусков 2-й и 3-й серии составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждый. Таким... читать дальше

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Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, вводящий запрет на вывод наличных денежных средств физическими лицами из анонимных электронных средств платежа (ЭСП). По действующему законодательству физические лица могут получить наличными средства,... По действующему законодательству физические лица могут получить наличными средства,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1895 тыс. баррелей - до 420,254 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3414 тыс. баррелей и составили 245,474 млн... Товарные запасы бензина повысились на 3414 тыс. баррелей и составили 245,474 млн... читать дальше

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Индекс MSCI Emerging Markets обычно повторяет динамику американского фондового индикатора Standard & Poor's 500 в случае резкой коррекции, и если рынок акций США продолжит снижаться, то страны с развивающейся экономикой останутся под давлением, прогнозирует экономист Capital... читать дальше

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Госдума в среду приняла во втором чтении пакет законопроектов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии. "Скажу по поправкам, которые у нас есть к этому закону. Это все чисто технико-юридические и лингвистические правки", -... "Скажу по поправкам, которые у нас есть к этому закону. Это все чисто технико-юридические и лингвистические правки", -... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе высоко волатильных торгов в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск увеличился на 96,14 пункта (0,4%) и составил 25008,91 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 6,3 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск увеличился на 96,14 пункта (0,4%) и составил 25008,91 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 6,3 пункта... читать дальше

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