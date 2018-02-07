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07 февраля 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0797 руб.
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7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 100 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0797 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0585 руб., максимальный - 9,0918 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 118,74 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,084 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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