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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,9294 руб.
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07 февраля 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,9294 руб.

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7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 70,9294 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,35 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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