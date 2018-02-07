ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,2196 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 57,2196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,18 коп.

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Чистая прибыль американской Walt Disney Co., крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа, в первом квартале текущего финансового года, завершившемся 30 декабря, выросла на 78%, или в 1,8 раза, - до $4,423 млрд, или $2,91 в расчете на акцию, по сравнению с $2,479 млрд,... читать дальше

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Операционные доходы (operating income) Группы Интеза Санпаоло по итогам 4-го квартала 2017 года составили 4,543 млрд евро, увеличившись на 11,4% по сравнению с 3-м кварталом 2017 года, а по итогам 2017 года составили 17,177 млрд евро, увеличившись на 1,2% по сравнению с 2016... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 594,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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ЦБ РФ и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) разрабатывают стандарт ответственного поведения банков на рынке ипотеки, сообщил директор Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута в ходе IV Российского... читать дальше

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Международные резервные активы Белоруссии на 1 февраля 2018 года составили $6 млрд 477,4 млн, сократившись за январь на $837,9 млн, или на 11,5%, говорится в сообщении Национального банка страны со ссылкой на предварительные данные. Снижение уровня международных... Снижение уровня международных... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 100 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0797 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0585 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0585 руб., максимальный -... читать дальше

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Пивоваренная компания "Балтика" (входит в Carlsberg) в 2017 году сократила продажи пива на фоне падения рынка в пределах 5%. "По оценкам компании, в 2017 году падение российского рынка пива составило до 5%. Причинами негативной динамики стали ограничение производства и... "По оценкам компании, в 2017 году падение российского рынка пива составило до 5%. Причинами негативной динамики стали ограничение производства и... читать дальше

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Московская биржа готовит изменения в правила листинга для эмитентов, чьи акции находятся в высших котировальных списках. Решение рекомендовать внести изменения в правила листинга принял Экспертный совет по листингу МосБиржи. Новые требования касаются усиления работы с... Решение рекомендовать внести изменения в правила листинга принял Экспертный совет по листингу МосБиржи. Новые требования касаются усиления работы с... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,8635... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка на конец января 2018 года сократился в номинальном выражении на 0,4% по сравнению с началом года и составил на 1 февраля 11,938 трлн руб. против 11,991 трлн руб. на 1 января текущего года, говорится в сообщении кредитной... читать дальше

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложило разрешить зарубежным авиакомпаниям внутрироссийские перевозки во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщил интервью "Известиям" глава ведомства Александр Нерадько. По его словам, с начала... По его словам, с начала... читать дальше

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В декабре 2017 г. объем промышленного производства в Германии уменьшился на 0,6% по сравнению с ноябрем, когда его рост составлял 3,1%, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя на 0,7%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя на 0,7%. По... По... читать дальше

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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2018 года без учета событий после отчетной даты (СПОД) выросла на 12,8% и составила 65,333 млрд руб. против 57,926 млрд руб. в январе 2017 года, говорится в сообщении кредитной организации.. Прибыль до уплаты налога составила... Прибыль до уплаты налога составила... читать дальше

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"Газпром нефть" разместила на вторичном рынке весь объем облигаций 10-й серии, выкупленный в рамках оферты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. 5 февраля компания приобрела у держателей облигаций 10-й серии 1 млн 138,995 тыс. ценных бумаг по номинальной... 5 февраля компания приобрела у держателей облигаций 10-й серии 1 млн 138,995 тыс. ценных бумаг по номинальной... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 56,8244 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 39,52 коп. К последней сделке во вторник доллар подешевел на... По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 39,52 коп. К последней сделке во вторник доллар подешевел на... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3693 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,8244... читать дальше

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