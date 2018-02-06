Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8735 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8735 руб.

Минимальный курс евро составил 70,75 руб., максимальный - 71,0625 руб. Было заключено 3132 сделки. Объем торгов составил 15917,06 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,82 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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