ЦБ РФ установил курс евро с 7 февраля в размере 70,9294 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 70,9294 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,35 коп.

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ООО "Финконсалт" утвердило выпуск облигаций серии БО-П02, размещаемый в рамках программы облигаций, объемом 14 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги планируется разместить по открытой подписке на 10 лет. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги планируется разместить по открытой подписке на 10 лет. Как... Как... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 38,61 пункта (1,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2238,24 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38287,569 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 542,448 млрд руб., или на...

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"Газпром" учитывает планы выпуска облигаций Минфина РФ при планировании своих размещений, заявил зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов. "Определенную координацию с министерством финансов в плане очередности выпуска мы осуществляем. Но это не только потому, что... "Определенную координацию с министерством финансов в плане очередности выпуска мы осуществляем. Но это не только потому, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,797 руб. Минимальный курс евро составил 70,32 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,32 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,2064 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0915 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0685 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0685 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вслед за обвалившимися мировыми площадками и нефтью на опасениях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Американские индексы Dow Jones и S&P 500 накануне упали более чем на 4% и полностью ликвидировали подъем с начала... Американские индексы Dow Jones и S&P 500 накануне упали более чем на 4% и полностью ликвидировали подъем с начала... читать дальше

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Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service Inc. (UPS) объявила о заказе 14 грузовых реактивных самолетов Boeing-747-8F и четырех самолетов 767-й модели для расширения мощностей на фоне стремительного роста спроса на услуги доставки. Общая каталожная... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) во вторник присвоило выпуску облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", говорится в сообщении АКРА. Выпуск, по мнению... Выпуск, по мнению... читать дальше

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Минфин РФ видит возможность борьбы с профессиональными жалобщиками только путем изменения срока подачи жалоб, заявила начальник отдела анализа и мониторинга закупок департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Анна Червова в ходе форума "Муниципальные... читать дальше

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Все более широкое внедрение цифровых технологий и роботизация в Германии могут привести к упразднению 3,4 млн рабочих мест до 2022 года. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного по поручению Федерального объединения информационных, телекоммуникационных и... читать дальше

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Спрос на облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 3 раза, сообщается в пресс-релизе эмитента. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, активный интерес... В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, активный интерес... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение в начале торгов во вторник, хотя индикаторы открыли сессию падением почти на 2%. В понедельник рынок акций США в процентном выражении продемонстрировал самое значительное падение с 2011 года, когда в... В понедельник рынок акций США в процентном выражении продемонстрировал самое значительное падение с 2011 года, когда в... читать дальше

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"Газпром нефть" увеличила чистую прибыль по МСФО на 26,5% в 2017 году - до - 253 млрд руб., свидетельствуют предварительные данные финансовой отчетности компании. Ожидается, что выручка "Газпром нефти" с учетом пошлин (продажи) за 12 месяцев 2017 года составит 2 трлн... Ожидается, что выручка "Газпром нефти" с учетом пошлин (продажи) за 12 месяцев 2017 года составит 2 трлн... читать дальше

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План добычи "Газпрома" на 2018 год определен в 476 млрд куб. м после фактически добытых в 2017 году 471 млрд куб. м, сообщил начальник департамента 307 "Газпрома" Всеволод Черепанов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке. "В 2017 году фактическая добыча газа составила 471... "В 2017 году фактическая добыча газа составила 471... читать дальше

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