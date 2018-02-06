Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 941,4 млрд руб.

Торги во вторник фондовые индексы Западной Европы начали резким снижением вслед за обвалом на Уолл-стрит и в Азии, сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 опустился на 2,8% - максимум с июня 2016 года.

Вместе с тем евро перешел к росту в парах...