06 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Декабрь 2017
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Декабрь 2017
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2018
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06 февраля 2018 года 11:22
Торги во вторник фондовые индексы Западной Европы начали резким снижением вслед за обвалом на Уолл-стрит и в Азии, сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 опустился на 2,8% - максимум с июня 2016 года.
Вместе с тем евро перешел к росту в парах...
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06 февраля 2018 года 11:15
Объемы внешней официальной помощи для наименее развитых стран сокращаются, а без поддержки эти государства не смогут достичь Целей устойчивого развития. Многие из бедных стран зависят от экспорта сырьевых товаров, цены на которые все еще остаются низкими. Большинство этих... читать дальше
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06 февраля 2018 года 11:08
Рынок ипотечного кредитования растет с января 2015 года уверенными темпами. За рассматриваемый период, среднемесячные объемы выдач ипотечных кредитов удвоились и по итогам 2017 года превысили 65 млрд. руб. в месяц.
Средняя сумма выдаваемого ипотечного кредита составила... читать дальше
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06 февраля 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0897 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,076 руб., максимальный -... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:59
Бедность населения и снижение доходов, рост цен и инфляция, коррупция и безработица остаются проблемами, вызывающими наибольшее беспокойство россиян, говорится в исследовании компании Ромир, в ходе которого респонденты указали на внутренние проблемы общества, которые беспокоят... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:49
Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor Corp. повысила прогнозы операционной прибыли и продаж автомобилей на текущий финансовый год, отметив, в частности, высокий спрос на некоторые из моделей ее машин в США.
Согласно новым оценкам компании, ее... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,2562... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:41
Стоимость цифровой валюты биткоин в ночь с понедельника на вторник опустилась до $6,340 тыс. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около $2 тыс., свидетельствуют данные интернет-ресурса CoinDesk.
С декабря 2017 года, когда биткоин на... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:35
Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре 2017 года увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показатенля составляло 0,1%, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:29
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 941,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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06 февраля 2018 года 10:27
Топ-менеджеры из команды Романа Абрамовича Ефим Малкин и Наталья Панченко учредили компанию "Дальнее", которая может реализовать проект в рыбной отрасли.
Как "Коммерсантъ", в конце декабря 2017 года в Москве было создано ООО "Дальнее". Основной вид деятельности компании... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и обвала на фондовых рынках..
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,3393... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:12
Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил врио председателя правительства региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
"Объявить об отставке правительства республики... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал падением биржевых индикаторов вслед за общемировым обвалом фондовых площадок и нефти.
Фондовые индексы Западной Европы резко снизились в понедельник после падения на прошлой неделе.
Рынок акций США в процентном... читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:03
"Газпром нефть" в рамках оферты приобрела у держателей облигаций 10-й серии 1 млн 138,995 тыс. ценных бумаг по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода составила 1 млрд 140 млн 418 тыс. 743,75... читать дальше
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