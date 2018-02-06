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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2017 году вырос на 1,5% - Росстат
Российская экономика продемонстрировала рост после двух лет снижения. По данным Росстата, повышение ВВП РФ в 2017 году составило 1,5%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков
 
За звонки и sms с невидимых номеров оштрафуют сотового оператора
В России хотят ввести штрафы для сотовых операторов за звонки и sms с невидимых номеров. Согласно новому законопроекту, КоАП дополнят специальной статьей, наказывающей за анонимные звонки и рассылки. Должностные лица, допустившие спам от...
 
Снимать наличные с карт можно будет на кассах магазинов
Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов, пишут "Ведомости", со ссылкой на свои источники. Ожидается, что банк хочет...
 
Аптекари не исключают повышения цен на рецептурные лекарства
Фармкомпании прогнозируют повышение в России цен на рецептурные лекарства. Эта категория медикаментов может подорожать на 11-16%, если безрецептурные препараты разрешат продавать в супермаркетах. Так бизнес планирует компенсировать недополученную...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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06 февраля 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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6 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объем промышленных заказов в Германии Декабрь 2017
16:30 Внешнеторговый баланс США Декабрь 2017
18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Январь 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
06 февраля 2018 года 11:22
Фондовая Европа начала день максимальным падением с июня 2016 года Stoxx Europe 600
Торги во вторник фондовые индексы Западной Европы начали резким снижением вслед за обвалом на Уолл-стрит и в Азии, сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 опустился на 2,8% - максимум с июня 2016 года.

Вместе с тем евро перешел к росту в парах...
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06 февраля 2018 года 11:15
Объемы внешней помощи на цели развития наименее развитых стран сокращаются - ООН
Объемы внешней официальной помощи для наименее развитых стран сокращаются, а без поддержки эти государства не смогут достичь Целей устойчивого развития. Многие из бедных стран зависят от экспорта сырьевых товаров, цены на которые все еще остаются низкими. Большинство этих...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 11:08
Средняя сумма выдаваемого ипотечного кредита составила на конец 2017 года 2,063 млн руб. - Эквифакс
Рынок ипотечного кредитования растет с января 2015 года уверенными темпами. За рассматриваемый период, среднемесячные объемы выдач ипотечных кредитов удвоились и по итогам 2017 года превысили 65 млрд. руб. в месяц.

Средняя сумма выдаваемого ипотечного кредита составила...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0897 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0897 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,076 руб., максимальный -...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:59
Бедность вышла на первое место в рейтинге народных проблем по итогам 2017 г. - опрос
Бедность населения и снижение доходов, рост цен и инфляция, коррупция и безработица остаются проблемами, вызывающими наибольшее беспокойство россиян, говорится в исследовании компании Ромир, в ходе которого респонденты указали на внутренние проблемы общества, которые беспокоят...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:49
Toyota улучшила прогнозы прибыли и продаж автомобилей
Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor Corp. повысила прогнозы операционной прибыли и продаж автомобилей на текущий финансовый год, отметив, в частности, высокий спрос на некоторые из моделей ее машин в США.

Согласно новым оценкам компании, ее...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 57,2562 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,2562...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:41
За сутки биткоин потерял $2 тыс.
Стоимость цифровой валюты биткоин в ночь с понедельника на вторник опустилась до $6,340 тыс. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около $2 тыс., свидетельствуют данные интернет-ресурса CoinDesk.

С декабря 2017 года, когда биткоин на...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:35
Темпы роста заказов промпредприятий ФРГ в декабре существенно превзошли прогнозы
Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре 2017 года увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показатенля составляло 0,1%, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 941,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 941,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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06 февраля 2018 года 10:27
Топ-менеджеры из команды Абрамовича решили заняться рыбным бизнесом - СМИ
Топ-менеджеры из команды Романа Абрамовича Ефим Малкин и Наталья Панченко учредили компанию "Дальнее", которая может реализовать проект в рыбной отрасли.

Как "Коммерсантъ", в конце декабря 2017 года в Москве было создано ООО "Дальнее". Основной вид деятельности компании...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и обвала на фондовых рынках..

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 57,3393 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,3393...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:12
В Дагестане отправлено в отставку правительство
Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил врио председателя правительства региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Объявить об отставке правительства республики...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:06
Рынок акций РФ открылся обвалом биржевых индикаторов
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал падением биржевых индикаторов вслед за общемировым обвалом фондовых площадок и нефти.

Фондовые индексы Западной Европы резко снизились в понедельник после падения на прошлой неделе.

Рынок акций США в процентном...    читать дальше
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06 февраля 2018 года 10:03
"Газпром нефть" выкупила по оферте 11,39% облигаций 10-й серии на 1,14 млрд рублей
"Газпром нефть" в рамках оферты приобрела у держателей облигаций 10-й серии 1 млн 138,995 тыс. ценных бумаг по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода составила 1 млрд 140 млн 418 тыс. 743,75...    читать дальше
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