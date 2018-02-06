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Торги во вторник фондовые индексы Западной Европы начали резким снижением вслед за обвалом на Уолл-стрит и в Азии, сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 опустился на 2,8% - максимум с июня 2016 года. Вместе с тем евро перешел к росту в парах... Вместе с тем евро перешел к росту в парах...

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Объемы внешней официальной помощи для наименее развитых стран сокращаются, а без поддержки эти государства не смогут достичь Целей устойчивого развития. Многие из бедных стран зависят от экспорта сырьевых товаров, цены на которые все еще остаются низкими. Большинство этих... читать дальше

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Рынок ипотечного кредитования растет с января 2015 года уверенными темпами. За рассматриваемый период, среднемесячные объемы выдач ипотечных кредитов удвоились и по итогам 2017 года превысили 65 млрд. руб. в месяц. Средняя сумма выдаваемого ипотечного кредита составила... Средняя сумма выдаваемого ипотечного кредита составила... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0897 руб. Минимальный курс юаня составил 9,076 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,076 руб., максимальный -... читать дальше

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Бедность населения и снижение доходов, рост цен и инфляция, коррупция и безработица остаются проблемами, вызывающими наибольшее беспокойство россиян, говорится в исследовании компании Ромир, в ходе которого респонденты указали на внутренние проблемы общества, которые беспокоят... читать дальше

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Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor Corp. повысила прогнозы операционной прибыли и продаж автомобилей на текущий финансовый год, отметив, в частности, высокий спрос на некоторые из моделей ее машин в США. Согласно новым оценкам компании, ее... Согласно новым оценкам компании, ее... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,2562... читать дальше

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Стоимость цифровой валюты биткоин в ночь с понедельника на вторник опустилась до $6,340 тыс. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около $2 тыс., свидетельствуют данные интернет-ресурса CoinDesk. С декабря 2017 года, когда биткоин на... С декабря 2017 года, когда биткоин на... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре 2017 года увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показатенля составляло 0,1%, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем... Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 941,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Топ-менеджеры из команды Романа Абрамовича Ефим Малкин и Наталья Панченко учредили компанию "Дальнее", которая может реализовать проект в рыбной отрасли. Как "Коммерсантъ", в конце декабря 2017 года в Москве было создано ООО "Дальнее". Основной вид деятельности компании... Как "Коммерсантъ", в конце декабря 2017 года в Москве было создано ООО "Дальнее". Основной вид деятельности компании... читать дальше

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Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и обвала на фондовых рынках.. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,3393... читать дальше

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Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил врио председателя правительства региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы и правительства республики. "Объявить об отставке правительства республики... "Объявить об отставке правительства республики... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал падением биржевых индикаторов вслед за общемировым обвалом фондовых площадок и нефти. Фондовые индексы Западной Европы резко снизились в понедельник после падения на прошлой неделе. Фондовые индексы Западной Европы резко снизились в понедельник после падения на прошлой неделе. Рынок акций США в процентном... Рынок акций США в процентном... читать дальше

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"Газпром нефть" в рамках оферты приобрела у держателей облигаций 10-й серии 1 млн 138,995 тыс. ценных бумаг по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода составила 1 млрд 140 млн 418 тыс. 743,75... Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода составила 1 млрд 140 млн 418 тыс. 743,75... читать дальше

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