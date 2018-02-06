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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4959 руб.
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06 февраля 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4959 руб.

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6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 70,4959 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,01 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
05 февраля 2018 года 20:42
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 5 февраля снижается
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,99 пункта (0,219%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2276,85 пункта.

Индекс...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 20:12
ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К006 объемом 20 млрд руб. в размере 7,15%
Внешэкономбанк установил ставку купона облигаций серии ПБО-001Р-К006 объемом 20 млрд рублей в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении банка.

Как сообщалось, Внешэкономбанк 6 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации данной...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 февраля снизилась на 0,97% и составила 38830,017 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38830,017 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 380,487 млрд руб., или на...
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05 февраля 2018 года 19:34
Мосбиржа зарегистрировала бонды ВЭБа на 20 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К006 объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 19:29
"Лента" выкупила по оферте 89% облигаций БО-03 на 4,5 млрд рублей
Ритейлер "Лента" выкупил в рамках оферты 4 млн 461,535 тыс. облигаций серии БО-03, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена выкупа бумаг по оферте была равна номиналу. Таким образом, эмитент выкупил 89%...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6835 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6835 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9902 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9902 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9685 руб., максимальный - 9,05...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,5188 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5188 руб.

Минимальный курс евро составил 70,35 руб.,...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги снижением
Рынок акций РФ завершил торги в понедельник снижением фондовых индикаторов на фоне дешевеющей нефти. На глобальном рынке акций продолжилась распродажа, вызванная как падением цен на товарных рынках, так и ростом опасений дальнейшего повышения ставок в США.

В понедельник...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 18:57
Китай может заблокировать сайты, связанные с криптовалютами
Курс биткойна упал в понедельник на 10%, опустившись до минимальной отметки с ноября на новости о том, что китайские регуляторы планируют заблокировать сайты, связанные с торговлей криптовалютами.

Ранее ЦБ Китая запретил работу бирж криптовалют и первичные размещения...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 18:51
Иноинвесторам могут запретить участвовать в концессионных соглашениях в сфере IT
Минэкономразвития предлагает запретить участие иностранных инвесторов в концессионных соглашениях в сфере IT, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

По словам источника, министерство подготовило проект закона о внесении изменений в закон "О...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 18:49
АИЖК полностью выкупило по оферте бонды серии А31 на 7 млрд рублей
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитованию" (АИЖК) выкупило в рамках оферты 7 млн облигаций серии А31, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил весь...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 18:42
РФ предложила беспошлинный ввоз в ЕАЭС самолетов емкостью до 50 мест
Россия предложила беспошлинный ввоз на территорию ЕАЭС гражданских самолетов емкостью до 50 мест с массой пустого снаряженного аппарата от 20 до 90 т.

Предложение установить нулевые ставки "на постоянной основе" внесено в Евразийскую экономическую комиссию, говорится на...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 18:33
Реорганизация BHP может принести выгоду в $23 млрд - аналитики
Реорганизация горнодобывающего концерна BHP Plc в единую компанию со штаб-квартирой в Австралии и листингом только в Сиднее может принести акционерам выгоду в размере почти $23 млрд, говорится в исследовании компании FTI Consulting Inc, выполненном по заказу инвестиционной...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 18:24
Пауэлл обещает лучше объяснять политику ФРС общественности
Новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в первом официальном выступлении в понедельник пообещал эффективнее и доступнее разъяснять денежно-кредитную политику и планы американского ЦБ, пишет The Washington Post.

Он также заявил о намерении...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 18:15
Индекс ISM Non-Manufacturing в январе вырос на 59,9 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2018 года вырос самыми значительными темпами как минимум за 10 лет - 59,9 пункта с пересмотренных 56 пунктов в декабре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Январское...    читать дальше
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