Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4843 руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4843 руб.

Минимальный курс евро составил 70,3 руб., максимальный - 70,555 руб. Было заключено 2428 сделок. Объем торгов составил 11507,77 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,47 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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