Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1559,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3209,92 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 1559,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1177,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1427,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1055 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 февраля составили 3209,92 млрд руб. против 3208,52205 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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