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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,0958 руб.
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05 февраля 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,0958 руб.

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5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 70,0958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,37 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
05 февраля 2018 года 11:15
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США рассматривают вопрос о возможном запрете импорта нефти из Венесуэлы, заявил вчера госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Буэнос-Айресе во время своего визита в Аргентину.

"Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, а именно,...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 11:07
Хакеры могут заставить ваш холодильник добывать биткойны
Хакеры могут захватить контроль над высокотехнологичными бытовыми приборами, оснащенными функцией "умный дом", пишет издание Express, ссылаясь на экспертов в области безопасности.

Как заявил изданию вице-президент по тактическому анализу компании Stratfor Скот Стюарт,...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9762 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9762 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,969 руб., максимальный - 8,986...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:52
Ryanair увеличил прибыль за квартал на 12%
Ирландский Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, увеличил прибыль в третьем квартале 2018 финансового года на 12% благодаря росту пассажирских перевозок.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:46
Fitch присвоило облигациям НПК рейтинг "ВВ+(exp)"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Globaltrans Investment Plc (GLTR) на уровне "ВВ+" со "стабильным" прогнозом.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 56,598 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2794 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,598...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:44
КАМАЗ в январе выпустил 1,151 тыс. грузовиков
Автомобильный завод, финишное производство "КАМАЗа", за восемь рабочих дней января 2018 года выпустил 1,151 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании.

Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» поставили на главный сборочный конвейер "КАМАЗа" и своим внешним...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:35
"Почта России" ввела в Москве электронную подпись для получателей посылок
Во всех отделениях "Почты России" в Москве клиенты теперь могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ФГУП. Для этого клиенту надо один раз предъявить в почтовом отделении паспорт и заполнить...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:31
ЦБ РФ 6 февраля проведет аукцион по доразмещению 3-го и 5-го выпусков КОБР на 354,7 млрд рублей
Банк России 6 февраля проводит аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 4-03-22BR1-7 и 4-05-22BR1-7 общим объемом 354 млрд 718 млн рублей, говорится в материалах на сайте регулятора.

Объем размещения 3-го выпуска составляет 323 млрд 739,76 млн...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:28
"РусАл" в 2017 году увеличил выпуск алюминия на 0,6%
ОК "РусАл" в 2017 году увеличил выпуск алюминия на 0,6% - до 3,707 млн тонн по сравнению с 3,685 млн тонн в 2016 году, говорится в сообщении компании.

В 4-м квартале 2017 года "РусАл" выпустил 944 тыс. тонн алюминия, что на 1,4% выше уровня предыдущего квартала,...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:21
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 5 февраля снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,2 пункта (0,973%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2259,64 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,73 пункта (1,079%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:21
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 727,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 727,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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05 февраля 2018 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 56,639 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,639...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. Снижению нефтяного рынка на прошлой неделе способствовали данные о росте добычи нефти в США. Производство нефти в стране в ноябре превысило 10 млн баррелей...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:05
Фондовый рынок России начал новую неделю резким снижением
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в существенном минусе на фоне разворачивающейся масштабной коррекции нефти и мировых фондовых площадок.

Фондовые индексы Западной Европы завершили резким снижением торги в пятницу и упали по итогам недели из-за высокой...    читать дальше
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05 февраля 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 55,93/57,09 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,93/57,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...
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