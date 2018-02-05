ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0408 руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 56,0408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.

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США рассматривают вопрос о возможном запрете импорта нефти из Венесуэлы, заявил вчера госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Буэнос-Айресе во время своего визита в Аргентину. "Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, а именно,... "Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, а именно,... читать дальше

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Хакеры могут захватить контроль над высокотехнологичными бытовыми приборами, оснащенными функцией "умный дом", пишет издание Express, ссылаясь на экспертов в области безопасности. Как заявил изданию вице-президент по тактическому анализу компании Stratfor Скот Стюарт,... Как заявил изданию вице-президент по тактическому анализу компании Stratfor Скот Стюарт,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9762 руб. Минимальный курс юаня составил 8,969 руб., максимальный - 8,986... Минимальный курс юаня составил 8,969 руб., максимальный - 8,986... читать дальше

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Ирландский Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, увеличил прибыль в третьем квартале 2018 финансового года на 12% благодаря росту пассажирских перевозок. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Globaltrans Investment Plc (GLTR) на уровне "ВВ+" со "стабильным" прогнозом. Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные... Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2794 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,598... читать дальше

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Автомобильный завод, финишное производство "КАМАЗа", за восемь рабочих дней января 2018 года выпустил 1,151 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании. Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» поставили на главный сборочный конвейер "КАМАЗа" и своим внешним... Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» поставили на главный сборочный конвейер "КАМАЗа" и своим внешним... читать дальше

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Во всех отделениях "Почты России" в Москве клиенты теперь могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ФГУП. Для этого клиенту надо один раз предъявить в почтовом отделении паспорт и заполнить... читать дальше

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Банк России 6 февраля проводит аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 4-03-22BR1-7 и 4-05-22BR1-7 общим объемом 354 млрд 718 млн рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Объем размещения 3-го выпуска составляет 323 млрд 739,76 млн... Объем размещения 3-го выпуска составляет 323 млрд 739,76 млн... читать дальше

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ОК "РусАл" в 2017 году увеличил выпуск алюминия на 0,6% - до 3,707 млн тонн по сравнению с 3,685 млн тонн в 2016 году, говорится в сообщении компании. В 4-м квартале 2017 года "РусАл" выпустил 944 тыс. тонн алюминия, что на 1,4% выше уровня предыдущего квартала,... В 4-м квартале 2017 года "РусАл" выпустил 944 тыс. тонн алюминия, что на 1,4% выше уровня предыдущего квартала,... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,2 пункта (0,973%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2259,64 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,73 пункта (1,079%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,73 пункта (1,079%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 727,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,639... читать дальше

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Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. Снижению нефтяного рынка на прошлой неделе способствовали данные о росте добычи нефти в США. Производство нефти в стране в ноябре превысило 10 млн баррелей... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в существенном минусе на фоне разворачивающейся масштабной коррекции нефти и мировых фондовых площадок. Фондовые индексы Западной Европы завершили резким снижением торги в пятницу и упали по итогам недели из-за высокой... Фондовые индексы Западной Европы завершили резким снижением торги в пятницу и упали по итогам недели из-за высокой... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,93/57,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...

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