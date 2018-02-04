ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0408 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 56,0408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.

.

Доля ООО "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" ("Север ЭМ", УК "СЭМ") в ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК) составляет 15,91%, говорится в сообщении ОВК. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2017 г., их железнодорожный холдинг получил 2 февраля... Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2017 г., их железнодорожный холдинг получил 2 февраля... читать дальше

.

"Газпром" создает специальную компанию, которая будет заниматься закупками для нужд компании и ее "дочерних обществ". Как говорится в сообщении ПАО "Красноярскгазпром" (на 100% принадлежит "Газпрому"), компания будет переименована в "Газпром закупки" и изменит место... Как говорится в сообщении ПАО "Красноярскгазпром" (на 100% принадлежит "Газпрому"), компания будет переименована в "Газпром закупки" и изменит место... читать дальше

.

"СОГАЗ" выставил на продажу трехэтажный бизнес-центр Freedom Plaza, расположенный в Москве на ул. Доброслободская д.19, следует из материалов на электронной торговой площадке "Фабрикант". Начальная цена равна 1,27 млрд руб. Дата завершение торгов - 27 апреля 2018... Начальная цена равна 1,27 млрд руб. Дата завершение торгов - 27 апреля 2018... читать дальше

.

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье на массовую демонстрацию в центре Афин с призывом к властям Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия македонского государства, сообщают западные СМИ. "Македония это Греция!" и "Руки прочь от Македонии!" -... читать дальше

.

Банк "Центр-инвест" в 2017 году, по предварительным данным, увеличил активы на 6,1% - до 102,5 млрд руб., говорится в неаудированной отчетности банка по МСФО. Объем чистых кредитов и лизинга достиг 80,2 млрд рублей (рост на 9%). Объем чистых кредитов и лизинга достиг 80,2 млрд рублей (рост на 9%). Объем привлеченных средств... Объем привлеченных средств... читать дальше

.

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности Москве в воскресенье с желтого до оранжевого. Как сообщает ведомство, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега, обледенения. В столичном главке МЧС создан оперативный штаб в... В столичном главке МЧС создан оперативный штаб в... читать дальше

.

Совет директоров "Газпрома" рассмотрел вопросы проведения очередного годового собрания - оно состоится 29 июня в Санкт-Петербурге, сообщила компания. Реестр для участия в собрании закрывается 4 июня. Реестр для участия в собрании закрывается 4 июня. Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования... Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования... читать дальше

.

Банк ВТБ предоставляет АО "Золото Селигдара" и ООО "Рябиновое", входящим в холдинг "Селигдар", займы в золоте общим объемом 3 тонны - по 1,5 тонны золота каждый. Как следует из сообщений "Селигдара", цена каждой из сделок - не более 4,5 млрд руб. Проценты - 6,95%... Как следует из сообщений "Селигдара", цена каждой из сделок - не более 4,5 млрд руб. Проценты - 6,95%... читать дальше

.

Аварийные отключения энергоснабжения из-за непогоды происходят в четырех областях Центральной России, без света остаются около 19 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минэнерго России. По данным ведомства, нарушено энергоснабжение во Владимирской, Московской, Калужской и Тульской... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 56,0408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 70,0958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,37 коп.

.

Президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на съезде организации избран ее действующий глава Андрей Филатов. "Кандидат Филатов набрал более двух третей голосов", - сказал представитель счетной комиссии на выборах. Ранее в субботу на съезде с выборов президента РШФ... Ранее в субботу на съезде с выборов президента РШФ... читать дальше

.

Великобритания активизирует борьбу с иностранными бизнесменами, которые используют страну для отмывания средств, сообщил британской газете The Times государственный министр по делам безопасности и борьбе с экономическими преступлениями Бен Уоллес. По его словам, с этой целью... читать дальше

.

Дочерний банк Сбербанка России в Швейцарии, Sberbank (Switzerland) AG, готовится к запуску клиентских операций с криптовалютой, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ. "Мы работаем в одной из юрисдикций, где криптовалюты разрешены не только к... "Мы работаем в одной из юрисдикций, где криптовалюты разрешены не только к... читать дальше

.

России придется принимать меры безопасности в связи с подходами к проблеме атомных вооружений, изложенными в новой ядерной доктрине США, заявили в МИД РФ. "Нам, конечно, придётся учитывать подходы, введённые теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по... читать дальше

.

Росавиация ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании AZUR air, сообщил "Интерфаксу" источник на авиарынке и подтвердило само ведомство. Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика, говорится в сообщении... Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика, говорится в сообщении... читать дальше

.