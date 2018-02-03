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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0408 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2017 году вырос на 1,5% - Росстат
Российская экономика продемонстрировала рост после двух лет снижения. По данным Росстата, повышение ВВП РФ в 2017 году составило 1,5%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков
 
ЦБ оценивает темпы роста ВВП РФ в 1-м полугодии 2018 года на уровне 1–1,5%
Темп прироста ВВП в 2017 году составил 1,5%. Основным драйвером роста экономики в 2017 году стал потребительский спрос, который продолжил расширяться в условиях ускорения роста реальной заработной платы и розничного кредитования, отмечается в...
 
Россия заняла 5-е место в мире по сложности возврата займов
В России слишком трудно взимать долги, страна заняла 5-е место в мире по сложности возврата займов, показало исследование Euler Hermes. Euler Hermes страхует кредиторов от риска невозврата займов, и у нее работает 400 коллекторов в 35 странах....
 
Рост качества заемщиков привел к росту цены кредитного портфеля в полтора раза
Улучшение платежной дисциплины заемщиков дорого обходится коллекторам — в прошлом году они заплатили за просроченные долги на 55% больше, чем годом ранее. Поэтому и купить смогли меньше на четверть — 360 млрд рублей, пишут "Известия", ссылаясь на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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03 февраля 2018 года 09:15

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0408 руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 56,0408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
03 февраля 2018 года 10:55
Объединение "Открытия" и Бинбанка потребует меньше средств на санацию, ускорит выход на рентабельность - М.Задорнов
Объединение "Открытия" и Бинбанка потребует меньше средств на санацию, объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, - на рынок, передал через пресс-службу глава "Открытия" Михаил Задорнов.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила в пятницу...    читать дальше
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03 февраля 2018 года 09:37
Fitch присвоило рейтинг "BB+(exp)" предстоящему выпуску нот участия в кредите ПАО "РусГидро"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+(exp)" предстоящему выпуску нот участия в кредите ПАО "РусГидро", сообщается в пресс-релизе агентства.

Этот рейтинг соответствует уровню долгосрочного рейтинга...    читать дальше
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03 февраля 2018 года 09:15
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0408 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 56,0408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.
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03 февраля 2018 года 09:15
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,0958 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 70,0958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,37 коп.
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02 февраля 2018 года 20:00
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 2 февраля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,73 пункта (0,9%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,84 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 19:50
АФК "Система" завершила размещение бондов на 10 млрд рублей
ПАО АФК "Система" полностью разместило облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 26 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,80-10,00% годовых, позже он был сужен...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 19:30
Fitch присвоило рейтинг "BB+(exp)" предстоящему выпуску рублевых бондов РусГидро
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+(exp)" предстоящему выпуску нот участия в кредите ПАО "РусГидро", сообщается в пресс-релизе агентства.

Этот рейтинг соответствует уровню долгосрочного рейтинга...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 февраля снизилась на 0,56% и составила 39210,504 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39210,504 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 219,606 млрд руб., или на...
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02 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,3045 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3045 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,161 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,161 руб.

Минимальный курс евро составил 69,94 руб.,...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9226 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9226 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9635...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги снижением
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне развития коррекционного отката нефти и в ожидании возможного появления новостей об антироссийских санкциях США.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (снизилась Япония, но подрос Китай)...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 18:38
Квартальная прибыль Chevron выросла в 7,5 раза, но оказалась хуже прогнозов
Чистая прибыль американской нефтекомпании Chevron Corp. увеличилась в четвертом квартале 2017 года в 7,5 раза - до $3,1 млрд, или $1,65 в расчете на акцию, по сравнению с $415 млн, или $0,22 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Chevron зафиксировала единовременный...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 18:23
Возможные санкции против госдолга РФ могут повредить и американским инвесторам - Минфин США
Потенциальное распространение санкций США на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы может не только оказать отрицательное влияние на российскую экономику, активы и бизнес, но и повредить американским инвесторам, говорится в закрытом докладе министерства финансов...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 18:14
Потребительское доверие в США в январе незначительно понизилось
Индекс потребительского доверия в США в январе 2018 года понизился до 95,7 пункта с декабрьского уровня в 95,9 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение показателя составляло 94,4...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 18:02
Пенсионный фонд Японии остается прибыльным шесть кварталов подряд
Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, в третьем квартале 2018 финансового года зафиксировал прибыль от инвестиций в размере 3,9%, или 6,1 трлн иен ($55 млрд), свидетельствуют данные...    читать дальше
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