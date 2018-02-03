.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0408 руб.
.
03 февраля 2018 года 09:15
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0408 руб.
|0
3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 56,0408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 февраля 2018 года 10:55
Объединение "Открытия" и Бинбанка потребует меньше средств на санацию, ускорит выход на рентабельность - М.Задорнов
Объединение "Открытия" и Бинбанка потребует меньше средств на санацию, объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, - на рынок, передал через пресс-службу глава "Открытия" Михаил Задорнов. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила в пятницу... читать дальше
.03 февраля 2018 года 09:37
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+(exp)" предстоящему выпуску нот участия в кредите ПАО "РусГидро", сообщается в пресс-релизе агентства. Этот рейтинг соответствует уровню долгосрочного рейтинга... читать дальше
.03 февраля 2018 года 09:15
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 56,0408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,05 коп.
.03 февраля 2018 года 09:15
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 70,0958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,37 коп.
.02 февраля 2018 года 20:00
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,73 пункта (0,9%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,84 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.02 февраля 2018 года 19:50
ПАО АФК "Система" полностью разместило облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 26 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,80-10,00% годовых, позже он был сужен... читать дальше
.02 февраля 2018 года 19:30
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+(exp)" предстоящему выпуску нот участия в кредите ПАО "РусГидро", сообщается в пресс-релизе агентства. Этот рейтинг соответствует уровню долгосрочного рейтинга... читать дальше
.02 февраля 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 февраля снизилась на 0,56% и составила 39210,504 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39210,504 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 219,606 млрд руб., или на...
.02 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,3045 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3045 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.02 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,161 руб. Минимальный курс евро составил 69,94 руб.,... читать дальше
.02 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9226 руб. Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9635... читать дальше
.02 февраля 2018 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне развития коррекционного отката нефти и в ожидании возможного появления новостей об антироссийских санкциях США. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (снизилась Япония, но подрос Китай)... читать дальше
.02 февраля 2018 года 18:38
Чистая прибыль американской нефтекомпании Chevron Corp. увеличилась в четвертом квартале 2017 года в 7,5 раза - до $3,1 млрд, или $1,65 в расчете на акцию, по сравнению с $415 млн, или $0,22 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Chevron зафиксировала единовременный... читать дальше
.02 февраля 2018 года 18:23
Потенциальное распространение санкций США на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы может не только оказать отрицательное влияние на российскую экономику, активы и бизнес, но и повредить американским инвесторам, говорится в закрытом докладе министерства финансов... читать дальше
.02 февраля 2018 года 18:14
Индекс потребительского доверия в США в январе 2018 года понизился до 95,7 пункта с декабрьского уровня в 95,9 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение показателя составляло 94,4... читать дальше
.02 февраля 2018 года 18:02
Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, в третьем квартале 2018 финансового года зафиксировал прибыль от инвестиций в размере 3,9%, или 6,1 трлн иен ($55 млрд), свидетельствуют данные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.