Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,2042 руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2042 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,95 руб., максимальный - 56,49 руб. Было заключено 13192 сделки. Объем торгов составил 66004,23 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,3725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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