02 февраля 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.02 по 11.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|05.02.2018
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Декабрь 2017
|05.02.2018
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Январь 2018
|06.02.2018
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Декабрь 2017
|06.02.2018
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Декабрь 2017
|06.02.2018
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2018
|07.02.2018
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Декабрь 2017
|07.02.2018
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Декабрь 2017
|07.02.2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Декабрь 2017
|07.02.2018
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Декабрь 2017
|07.02.2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 января по 02 февраля
|08.02.2018
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Декабрь 2017
|08.02.2018
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Декабрь 2017
|08.02.2018
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Февраль 2018
|08.02.2018
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Январь 2018
|08.02.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 января по 03 февраля
|08.02.2018
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Декабрь 2017
|08.02.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 января
|09.02.2018
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Декабрь 2017
|09.02.2018
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Декабрь 2017
|09.02.2018
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2017
|09.02.2018
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2017
|09.02.2018
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2018
|09.02.2018
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Декабрь 2017
|09.02.2018
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2018
|10.02.2018
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Январь 2018
Это автоматическое сообщение.
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