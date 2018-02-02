Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

2 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.02 по 11.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,73 пункта (0,9%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2281,84 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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ПАО АФК "Система" полностью разместило облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 26 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,80-10,00% годовых, позже он был сужен... Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 26 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,80-10,00% годовых, позже он был сужен... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+(exp)" предстоящему выпуску нот участия в кредите ПАО "РусГидро", сообщается в пресс-релизе агентства. Этот рейтинг соответствует уровню долгосрочного рейтинга... Этот рейтинг соответствует уровню долгосрочного рейтинга... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39210,504 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 219,606 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3045 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,161 руб. Минимальный курс евро составил 69,94 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,94 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9226 руб. Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9635... Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,9635... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне развития коррекционного отката нефти и в ожидании возможного появления новостей об антироссийских санкциях США. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (снизилась Япония, но подрос Китай)... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (снизилась Япония, но подрос Китай)... читать дальше

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Чистая прибыль американской нефтекомпании Chevron Corp. увеличилась в четвертом квартале 2017 года в 7,5 раза - до $3,1 млрд, или $1,65 в расчете на акцию, по сравнению с $415 млн, или $0,22 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Chevron зафиксировала единовременный... читать дальше

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Потенциальное распространение санкций США на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы может не только оказать отрицательное влияние на российскую экономику, активы и бизнес, но и повредить американским инвесторам, говорится в закрытом докладе министерства финансов... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе 2018 года понизился до 95,7 пункта с декабрьского уровня в 95,9 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение показателя составляло 94,4... Предварительное значение показателя составляло 94,4... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, в третьем квартале 2018 финансового года зафиксировал прибыль от инвестиций в размере 3,9%, или 6,1 трлн иен ($55 млрд), свидетельствуют данные... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 6 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К006 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 7 февраля. Техническое размещение выпуска запланировано на 7 февраля. ВЭБ будет... ВЭБ будет... читать дальше

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Американские фондовые индексы уменьшаются в начале торгов в пятницу на фоне роста доходности мировых гособлигаций, включая US Treasuries. Когда доходность облигаций растет, инвесторы обычно перераспределяют свои средства в пользу бондов, продавая акции. "Рынки начинают... "Рынки начинают... читать дальше

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Объемы производства и спроса на сталь в 2018 году продолжат расти, прогнозируют российские металлурги. Они ожидают прироста объемов потребления в этом году на внутреннем рынке на 3-4%. Темпы роста мирового производства стали в 2018 году могут составить 0,6%, полагает... Темпы роста мирового производства стали в 2018 году могут составить 0,6%, полагает... читать дальше

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Предварительный прогноз Минсельхоза по производству картофеля в России в 2018 году составляет 26,65 млн тонн, сообщается в материалах министерства. Урожай 2017 года составил 29,59 млн тонн. Таким образом, снижение урожая картофеля может составить 10%. Рост производства... Рост производства... читать дальше

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