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02 февраля 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,1611 руб.
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2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1611 руб. Минимальный курс евро составил 69,9325 руб., максимальный - 70,3275 руб. Было заключено 3000 сделок. Объем торгов составил 16179,56 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,32 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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