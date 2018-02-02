ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,2613 руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 56,2613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,73 коп.

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Первые соглашения в рамках фабрики проектного финансирования на сумму в 180 млрд рублей будут заключены в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в середине февраля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на заседании президиума Госсовета по развитию... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,38 пункта (0,103%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2304,95 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,61 пункта (0,202%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,61 пункта (0,202%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,0617... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 56,0617 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 20 копеек. Однако к последней сделке в четверг доллар... По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 20 копеек. Однако к последней сделке в четверг доллар... читать дальше

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Чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 25 по 31 января 2018 года составил $360 млн против притока в $480 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного... читать дальше

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Торги в пятницу фондовый рынок России начал без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, но почти сразу уже оба индикатора демонстрировали понижательные тенденции. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Западной Европы снизились, в частности, из-за слабой... По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Западной Европы снизились, в частности, из-за слабой... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,58/56,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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Новые ограничения на добычу газа на голландском месторождении Гронинген ставят вопрос о покрытии выбывающих 10 млрд куб. м газа в год за счет роста импорта из внешних источников. В четверг голландский регулятор вопросов недропользования Staatstoezicht op de Mijnen... В четверг голландский регулятор вопросов недропользования Staatstoezicht op de Mijnen... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах ПАО "Белуга групп" на уровне "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". При этом... При этом... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 1427,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1055 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара повышается после трех дней снижения, сообщает MarketWatch. Ослаблению курса иены способствует решение Банка Японии повысить объем покупки облигаций в рамках своей политики контроля кривой... Ослаблению курса иены способствует решение Банка Японии повысить объем покупки облигаций в рамках своей политики контроля кривой... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал государства ЕврАзЭС не замыкаться в национальных подходах к вопросу использования криптовалют. Выступая в Алма-Ате на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", премьер РФ подчеркнул, что судьба криптовалют пока не известна, но... Выступая в Алма-Ате на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", премьер РФ подчеркнул, что судьба криптовалют пока не известна, но... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-244 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне слабой корпоративной отчетности, сообщает Dow Jones. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,6%. Японские Nikkei 225... Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,6%. Японские Nikkei 225... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе 2018 года снизился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года и составил 46,306 млн тонн. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". По сравнению с октябрем 2016 года добыча... По сравнению с октябрем 2016 года добыча... читать дальше

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Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки к законодательству о закупках, которые переводят под действие закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) закупки госкомпаний за счет средств, предоставленных из федерального бюджета на капитальные вложения. Поправки... Поправки... читать дальше

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