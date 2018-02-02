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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,2613 руб.
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02 февраля 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,2613 руб.

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2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 56,2613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,73 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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02 февраля 2018 года 10:07
Рынок акций РФ выбрал с утра красную зону
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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Западной Европы снизились, в частности, из-за слабой...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 09:56
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Новые ограничения на добычу газа на голландском месторождении Гронинген ставят вопрос о покрытии выбывающих 10 млрд куб. м газа в год за счет роста импорта из внешних источников.

В четверг голландский регулятор вопросов недропользования Staatstoezicht op de Mijnen...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 09:47
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах ПАО "Белуга групп" на уровне "В+".

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При этом...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 09:45
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1427,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3208,52 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 1427,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1055 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 09:40
Курс доллара растёт после трех дней снижения
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара повышается после трех дней снижения, сообщает MarketWatch.

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02 февраля 2018 года 09:35
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02 февраля 2018 года 09:31
ВТБ разместит 5 февраля однодневные бонды серии КС-2-244 на 75 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-244 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 09:26
Азиатские биржевые индикаторы демонстрируют преимущественно негативную динамику
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне слабой корпоративной отчетности, сообщает Dow Jones.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,6%. Японские Nikkei 225...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 09:18
Россия в январе снизила добычу нефти на 1,5%, добычу газа - на 1,3%
Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе 2018 года снизился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года и составил 46,306 млн тонн. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2016 года добыча...    читать дальше
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02 февраля 2018 года 09:09
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Поправки...    читать дальше
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