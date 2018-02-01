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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,9469 руб.
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01 февраля 2018 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,9469 руб.

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1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9469 руб.

Минимальный курс евро составил 69,63 руб., максимальный - 70,27 руб. К этому времени было заключено 4594 сделки. Объем торгов составил 21176,93 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,985 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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