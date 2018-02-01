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01 февраля 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,8305 руб.
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1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8305 руб. Минимальный курс евро составил 69,61 руб., максимальный - 69,995 руб. Было заключено 3105 сделок. Объем торгов составил 15598,94 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,975 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.01 февраля 2018 года 20:10
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