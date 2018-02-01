.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 февраля
.
01 февраля 2018 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 февраля
|0
1 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2425,84 (-0,73) руб./грамм; на серебро - 31,17 (-0,07) руб./грамм; на платину - 1803,41 (-10,17) руб./грамм; на палладий - 1864,92 (-55,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 февраля 2018 года 20:22
ООО "Финкосалт" 1 февраля завершило размещение биржевых облигаций серии БО-ПО1, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 19 января. Индикативная ставка купона составляла 10,5% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в... читать дальше
.01 февраля 2018 года 20:10
"Башнефть" установила ставку 13-го купона облигаций 4-й серии в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 14-го купона определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного... читать дальше
.01 февраля 2018 года 20:00
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,58 пункта (0,549%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2302,57 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.01 февраля 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 февраля выросла на 0,70% и составила 25714,593 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 25714,593 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,555 млрд руб., или на...
.01 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,2437 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2437 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.01 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9216 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9088 руб., максимальный - 8,9409... читать дальше
.01 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9469 руб. Минимальный курс евро составил 69,63 руб.,... читать дальше
.01 февраля 2018 года 19:10
Рост ВВП РФ в декабре 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБа), незначительно ускорился до 0,5% к соответствующему периоду 2016 года после роста на 0,2% в ноябре, 1,1% в октябре, на 1,9% в сентябре и на 2,3% в августе, говорится в обзоре ВЭБа. ВЭБ готовил обзор до... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:59
Рынок акций РФ торги в плюсе на фоне растущей нефти. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной: выросла Япония на акциях банков, которые удивили инвесторов позитивными квартальными результатами, но просел Китай из-за новых данных о промышленном секторе, которые... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:51
Президент РФ Владимир Путин назвал неудовлетворительным промышленный рост в 1% по итогам 2017 года. "Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может", - сказал В.Путин на заседании президиума... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:48
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило маржу облигаций серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей в размере 0,65 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении эмитента. Компания собирала заявки инвесторов на 15-летние облигации 1 февраля... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:45
ЦБ РФ думает о снижении издержек банков в малых населенных пунктах, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на ежегодной встрече банкиров с представителями регулятора, организованной Ассоциацией банков России. Для этого регулятор изучает ряд технологических... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:39
Еврокомиссия (ЕК) выдвинула предложение по пересмотру европейской директивы, которое позволит улучшить качество питьевой воды в ЕС и доступ к ней граждан, сообщил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:31
Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA запретил Gazprombank (Switzerland) привлекать новых частных клиентов в связи с недостатками в системе противодействия отмыванию денег. Как говорится в сообщении FINMA, расследование в отношении более чем 30 швейцарских... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:23
В январе деловая активность в производственном секторе США снизилась, но осталась близка к максимуму с 2014 года
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2018 года понизился до 59,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Несмотря на снижение, индикатор близок к максимальному... читать дальше
.01 февраля 2018 года 18:16
Прирост запасов золота в РФ в 2018 году может составить 175 тонн, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской. "Мы будем концентрировать работу, в первую очередь, на Дальнем Востоке, так как там наиболее перспективные территории с точки зрения прироста...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.