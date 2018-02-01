Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 209,7 млрд руб.

1 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 209,7 млрд руб.

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ООО "Финкосалт" 1 февраля завершило размещение биржевых облигаций серии БО-ПО1, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 19 января. Индикативная ставка купона составляла 10,5% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в... Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 19 января. Индикативная ставка купона составляла 10,5% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

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"Башнефть" установила ставку 13-го купона облигаций 4-й серии в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 14-го купона определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного... Ставка 14-го купона определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,58 пункта (0,549%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2302,57 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 25714,593 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 179,555 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2437 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 66 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9216 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9088 руб., максимальный - 8,9409... Минимальный курс юаня составил 8,9088 руб., максимальный - 8,9409... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9469 руб. Минимальный курс евро составил 69,63 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,63 руб.,... читать дальше

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Рост ВВП РФ в декабре 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБа), незначительно ускорился до 0,5% к соответствующему периоду 2016 года после роста на 0,2% в ноябре, 1,1% в октябре, на 1,9% в сентябре и на 2,3% в августе, говорится в обзоре ВЭБа. ВЭБ готовил обзор до... ВЭБ готовил обзор до... читать дальше

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Рынок акций РФ торги в плюсе на фоне растущей нефти. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной: выросла Япония на акциях банков, которые удивили инвесторов позитивными квартальными результатами, но просел Китай из-за новых данных о промышленном секторе, которые... В Азии в четверг динамика индексов была смешанной: выросла Япония на акциях банков, которые удивили инвесторов позитивными квартальными результатами, но просел Китай из-за новых данных о промышленном секторе, которые... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин назвал неудовлетворительным промышленный рост в 1% по итогам 2017 года. "Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может", - сказал В.Путин на заседании президиума... "Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может", - сказал В.Путин на заседании президиума... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило маржу облигаций серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей в размере 0,65 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении эмитента. Компания собирала заявки инвесторов на 15-летние облигации 1 февраля... Компания собирала заявки инвесторов на 15-летние облигации 1 февраля... читать дальше

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ЦБ РФ думает о снижении издержек банков в малых населенных пунктах, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на ежегодной встрече банкиров с представителями регулятора, организованной Ассоциацией банков России. Для этого регулятор изучает ряд технологических... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) выдвинула предложение по пересмотру европейской директивы, которое позволит улучшить качество питьевой воды в ЕС и доступ к ней граждан, сообщил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам... читать дальше

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Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA запретил Gazprombank (Switzerland) привлекать новых частных клиентов в связи с недостатками в системе противодействия отмыванию денег. Как говорится в сообщении FINMA, расследование в отношении более чем 30 швейцарских... Как говорится в сообщении FINMA, расследование в отношении более чем 30 швейцарских... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2018 года понизился до 59,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Несмотря на снижение, индикатор близок к максимальному... Несмотря на снижение, индикатор близок к максимальному... читать дальше

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Прирост запасов золота в РФ в 2018 году может составить 175 тонн, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской. "Мы будем концентрировать работу, в первую очередь, на Дальнем Востоке, так как там наиболее перспективные территории с точки зрения прироста... "Мы будем концентрировать работу, в первую очередь, на Дальнем Востоке, так как там наиболее перспективные территории с точки зрения прироста...

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