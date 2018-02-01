По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,29 пункта (0,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2297,28 пункта.

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Доллар в начале торгов на "Московской бирже" растет, евро снижается. Рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях слабого роста нефтяных цен.

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Российский рынок акций начал первый день февраля в мажоре вслед за подорожавшей нефтью и подъемом мировых фондовых площадок.

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,61/56,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. во 2-м квартале 2018 фингода получил скорректированную прибыль и выручку больше ожиданий рынка, при этом темпы роста доходов облачного сервиса Azura 10-й квартал подряд превысили 90%.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 февраля составили по Российской Федерации 1906,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1540,5 млрд руб.

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С 1 февраля экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, повышена на $8,7 - до $120,1 за тонну.

В январе экспортная пошлина на нефть составляла $111,4 за тонну. Таким образом, пошлина выросла на 7,8%.