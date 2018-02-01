01 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2018
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 января
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2017
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 января
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Январь 2018
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2017
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01 февраля 2018 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,29 пункта (0,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2297,28 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,26 пункта (0,332%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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01 февраля 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2625... читать дальше
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01 февраля 2018 года 10:20
Доллар в начале торгов на "Московской бирже" растет, евро снижается. Рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях слабого роста нефтяных цен.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи"... читать дальше
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01 февраля 2018 года 10:13
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило DME Ltd. (оператор аэропорта "Домодедово") корпоративный рейтинг "Ва1" и рейтинг вероятности дефолта "Ba1-PD".
Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства.
Кроме того,... читать дальше
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01 февраля 2018 года 10:05
Российский рынок акций начал первый день февраля в мажоре вслед за подорожавшей нефтью и подъемом мировых фондовых площадок.
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно.
Американские фондовые индексы завершили среду в... читать дальше
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01 февраля 2018 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,61/56,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи вырос...
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01 февраля 2018 года 09:56
Январский показатель индекса PMI свидетельствует о существенном улучшении рыночной конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях - индекс вырос до 52,1 пункта с 52 пунктов в декабре 2017 года, достигнув шестимесячного максимума, говорится в исследовании IHS... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:46
Действующее законодательство РФ четко не оговаривает полномочия суда при установлении начальной цены продажи залогового имущества при обращении взыскания, что привело к формированию противоречивой судебной практики. Минюст предлагает выход из ситуации: если обе стороны видят... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:37
Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. во 2-м квартале 2018 фингода получил скорректированную прибыль и выручку больше ожиданий рынка, при этом темпы роста доходов облачного сервиса Azura 10-й квартал подряд превысили 90%.
Однако... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:28
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 февраля составили по Российской Федерации 1906,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1540,5 млрд руб.
На... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:28
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар стабилен в парах с евро, фунтом стерлингов, швейцарским франком и рядом других валют и слабо дорожает к иене. Уверенность инвесторов в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в марте укрепилась после январского... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:24
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-243 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:21
С 1 февраля экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, повышена на $8,7 - до $120,1 за тонну.
В январе экспортная пошлина на нефть составляла $111,4 за тонну. Таким образом, пошлина выросла на 7,8%.
Льготная ставка пошлины на нефть... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:14
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России, говорится в сообщении ПФР.. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:08
В ходе торгов в первый день февраля фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно: в Японии наблюдается бурный рост, в Китае акции дешевеют из-за новых данных о промышленном секторе, которые вызывают обеспокоенность у рынка, пишет... читать дальше
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01 февраля 2018 года 09:00
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в национальной валюте со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило рейтинги края на уровне "В1", говорится в сообщении регионального... читать дальше
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