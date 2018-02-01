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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,9322 руб.
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01 февраля 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,9322 руб.

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1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 69,9322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Однако...    читать дальше
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На...    читать дальше
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