Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,1983 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 762 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1983 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,0575 руб., максимальный - 56,42 руб. Было заключено 12043 сделки. Объем торгов составил 61641,37 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,3 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.