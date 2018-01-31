Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 февраля

31 января. FINMARKET.RU -РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2426,57 (-8,89) руб./грамм; на серебро - 31,24 (-0,13) руб./грамм; на платину - 1813,58 (+7,39) руб./грамм; на палладий - 1920,16 (-36,24) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,63 пункта (0,422%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2289,99 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25535,037 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,938 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9282 руб. Минимальный курс юаня составил 8,908 руб., максимальный - 8,9589... Минимальный курс юаня составил 8,908 руб., максимальный - 8,9589... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 911 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2259 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70 руб. Минимальный курс евро составил 69,815 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,815 руб.,... читать дальше

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"Домодедово" со 2 февраля проведет серию встреч с инвесторами в России и Европе, по итогам которых может разместить выпуск 5-летних евробондов в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Организаторами сделки назначены CS, Raiffeisen Bank... Организаторами сделки назначены CS, Raiffeisen Bank... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба РФ завершила проверку ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов, установив, что причиной необоснованного роста цен могло стать вмешательство в алгоритмы программного обеспечения самих авиакомпаний. "Авиакомпании... "Авиакомпании... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом фондовых индикаторов. В Азии в среду динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай). В Азии в среду динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай). Разнонаправленно торговались фондовые площадки Европы. Разнонаправленно торговались фондовые площадки Европы. Американские фондовые индексы повышаются в среду... Американские фондовые индексы повышаются в среду... читать дальше

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Российские туристы - одни из самых пунктуальных среди жителей Европы, большинство из них прибывают в аэропорт еще до открытия стойки регистрации, показал опрос предпочтений пассажиров, который провела авиакомпания British Airways. "Россияне оказались одними из самых... "Россияне оказались одними из самых... читать дальше

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ПАО "РусГидро" установило ставку 11-20-го купонов облигаций 7-8-й серий на уровне 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в феврале 2013 года полностью разместила облигаций 7-8-й серий на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций... Компания в феврале 2013 года полностью разместила облигаций 7-8-й серий на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций... читать дальше

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Принятие пакета законопроектов о втором этапе амнистии капиталов, которая запланирована с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, простимулирует приток капитала в страну, считает один из авторов законопроектов, глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий... читать дальше

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Экономика Индии в прошлом финансовом году, который завершился 31 марта 2017 года, увеличилась на 7,1%, сообщило Центральное статистическое управление страны в среду. Результат совпал с предварительными данными. Результат совпал с предварительными данными. В то же время оценка роста ВВП за 2015-2016 фингод... В то же время оценка роста ВВП за 2015-2016 фингод... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6776 тыс. баррелей - до 418,359 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1980 тыс. баррелей и составили 242,06 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1980 тыс. баррелей и составили 242,06 млн... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет резко обрывать программу количественного смягчения (QE), ее завершению, вероятно, будет предшествовать непродолжительный переходный период, заявил член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот, возглавляющий Нидерландский... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг выпуску бессрочных облигаций Альфа-банка объемом $500 млн на уровне "ВВВ-(RU)", говорится в сообщении агентства. "Alfa Bond Issuance Plc, ирландское спецюрлицо, разместило выпуск... "Alfa Bond Issuance Plc, ирландское спецюрлицо, разместило выпуск... читать дальше

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Законопроект о создании кассационных и апелляционных судов в России, разработанный Верховным судом, может быть рассмотрен в третьем чтении в Госдуме осенью, а вступить в действие - не ранее второй половины 2019 года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по... читать дальше

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