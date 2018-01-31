31 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2017
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2018
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2017
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2018
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2017
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2017
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2018
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Январь 2018
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2017
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2017
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 января
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Январь 2018
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31 января 2018 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,91/57,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
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31 января 2018 года 09:52
Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку "ФК Открытие", намерены объединиться. Один из них, НПФ "Лукойл-гарант", сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о слиянии с НПФ РГС и НПФ электроэнергетики. Возглавит объединенный фонд... читать дальше
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31 января 2018 года 09:42
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-242 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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31 января 2018 года 09:40
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 1846,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1508,3 млрд руб.
На... читать дальше
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31 января 2018 года 09:39
Крупнейшая социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов. Компания не допустит публикации рекламы "финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами... читать дальше
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31 января 2018 года 09:31
По итогам 2017 года крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina Co., вероятно, увеличила чистую прибыль втрое с рекордного минимума, зафиксированного годом ранее на фоне низких цен на энергоносители, говорится в предварительной отчетности компании.
Согласно... читать дальше
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31 января 2018 года 09:23
Курс доллара умеренно снижается к большинству мировых валют после того, как участники рынка не нашли конкретики в речи президента США Дональда Трампа.
Д.Трамп в своем первом обращении к американскому Конгрессу "О положении страны" призвал законодателей обеих партий... читать дальше
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31 января 2018 года 09:14
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Китая и новости крупных компаний.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов практически не... читать дальше
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31 января 2018 года 09:05
Индекс доверия британских потребителей в январе 2018 года поднялся на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 9 пунктов, достигнув максимума с сентября, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd. Декабрьское значение показателя было... читать дальше
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31 января 2018 года 08:59
Президент США Дональд Трамп выступил с первым после вступления в должность президента обращением к Конгрессу.
Вопреки прогнозам СМИ, которые сообщали, что речь будет посвящена, главным образом, внутриполитическим и экономическим проблемам, Д.Трамп значительное внимание... читать дальше
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31 января 2018 года 08:51
Рынок акций США упал во вторник вторую сессию подряд, снижение Dow Jones Industrial Average стало самым значительным за восемь месяцев.
Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше 14 пунктов впервые с августа.... читать дальше
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31 января 2018 года 08:39
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе опустился до 51,3 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.
Аналитики в среднем ожидали сохранения PMI... читать дальше
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31 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 35251,55 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 235000,00 млн руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 января 2018 года 08:26
Федеральная резервная система (ФРС) не станет вносить изменения в денежно-кредитную политику (ДКП) по итогам заседания, которое завершится в среду, полагает большинство экспертов и участников рынка.
По итогам декабрьской встречи руководство Федрезерва приняло решение... читать дальше
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