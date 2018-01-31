.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в декабре снизилось на 1,5%
Снижение промпроизводство в декабре замедлилось до 1,5%, но оказалось сильнее прогнозов аналитиков. По данным Росстата, за год промпроизводство выросло на 1% после роста на 1,3% годом ранее
 
В РФ появится минимальная норма обеспеченности фруктами и овощами
В Минсельхозе расширили Доктрину продовольственной безопасности. Изменения содержатся в подготовленном ведомством проекте указа президента России Владимира Путина, пишут "Известия". Новая редакция доктрины будет внесена в правительство уже в...
 
Минфин США пригрозил реальными санкциями вслед за "кремлевским докладом"
Подготовка конкретных санкционных мер одновременно с "кремлевским докладом", опубликованным в ночь на 30 января, не входила в планы и задачи министерства финансов США, заявил глава ведомства Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете...
 
ЦБ торопит пенсионные фонды с акционированием
Банк России интересуется у негосударственных пенсионных фондов, действующих в форме некоммерческих организаций, как они будут проводить акционирование. Как следует из письма регулятора, этим фондам необходимо в кратчайший срок предоставить в ЦБ...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

31 января 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
31 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Декабрь 2017
10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Январь 2018
10:45 Цены производителей во Франции Декабрь 2017
11:55 Данные о безработице в Германии Январь 2018
12:00 Данные о безработице в Италии Декабрь 2017
13:00 Данные по безработице в еврозоне Декабрь 2017
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Январь 2018
16:15 Занятость в производственном секторе США Январь 2018
16:30 Месячное изменение ВВП Канады Ноябрь 2017
16:30 Цены производителей в Канаде Декабрь 2017
17:45 Индекс производственной активности Чикаго Январь 2018
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 20 по 26 января
22:00 Процентная ставка ФРС Январь 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
31 января 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 55,91/57,06 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,91/57,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
.
31 января 2018 года 09:52
Три НПФ, принадлежащих банку "ФК Открытие", объединяются
Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку "ФК Открытие", намерены объединиться. Один из них, НПФ "Лукойл-гарант", сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о слиянии с НПФ РГС и НПФ электроэнергетики. Возглавит объединенный фонд...    читать дальше
.
31 января 2018 года 09:42
ВТБ разместит 1 февраля однодневные бонды серии КС-2-242 на 75 млрд рублей
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-242 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2...    читать дальше
.
31 января 2018 года 09:40
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1846,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2729,11 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 1846,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1508,3 млрд руб.

На...    читать дальше
.
31 января 2018 года 09:39
На Facebook запрещена реклама криптовалют
Крупнейшая социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов. Компания не допустит публикации рекламы "финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами...    читать дальше
.
31 января 2018 года 09:31
Годовая чистая прибыль PetroChina выросла втрое с рекордно низкого уровня
По итогам 2017 года крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina Co., вероятно, увеличила чистую прибыль втрое с рекордного минимума, зафиксированного годом ранее на фоне низких цен на энергоносители, говорится в предварительной отчетности компании.

Согласно...    читать дальше
.
31 января 2018 года 09:23
Доллар снижается к большинству мировых валют
Курс доллара умеренно снижается к большинству мировых валют после того, как участники рынка не нашли конкретики в речи президента США Дональда Трампа.

Д.Трамп в своем первом обращении к американскому Конгрессу "О положении страны" призвал законодателей обеих партий...    читать дальше
.
31 января 2018 года 09:14
Азиатские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Китая и новости крупных компаний.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов практически не...    читать дальше
.
31 января 2018 года 09:05
Доверие британских потребителей к экономике выросло вопреки прогнозам
Индекс доверия британских потребителей в январе 2018 года поднялся на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 9 пунктов, достигнув максимума с сентября, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd. Декабрьское значение показателя было...    читать дальше
.
31 января 2018 года 08:59
Трамп назвал Россию и Китай противниками, угрожающими интересам США
Президент США Дональд Трамп выступил с первым после вступления в должность президента обращением к Конгрессу.

Вопреки прогнозам СМИ, которые сообщали, что речь будет посвящена, главным образом, внутриполитическим и экономическим проблемам, Д.Трамп значительное внимание...    читать дальше
.
31 января 2018 года 08:51
Американские индексы снизились на 0,9-1,4%
Рынок акций США упал во вторник вторую сессию подряд, снижение Dow Jones Industrial Average стало самым значительным за восемь месяцев.

Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше 14 пунктов впервые с августа....    читать дальше
.
31 января 2018 года 08:39
Промышленный PMI Китая в январе снизился, аналитики не ожидали изменений
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе опустился до 51,3 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Аналитики в среднем ожидали сохранения PMI...    читать дальше
.
31 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
31 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 35251,55 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 35251,55 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
31 января 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 235000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 235000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
31 января 2018 года 08:26
Эксперты считают, что ФРС США не будет вносить изменения в ДКП в январе
Федеральная резервная система (ФРС) не станет вносить изменения в денежно-кредитную политику (ДКП) по итогам заседания, которое завершится в среду, полагает большинство экспертов и участников рынка.

По итогам декабрьской встречи руководство Федрезерва приняло решение...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.