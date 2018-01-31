ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,2914 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 56,2914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,06 коп.

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,91/57,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

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Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку "ФК Открытие", намерены объединиться. Один из них, НПФ "Лукойл-гарант", сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о слиянии с НПФ РГС и НПФ электроэнергетики. Возглавит объединенный фонд... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-242 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 1846,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1508,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Крупнейшая социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов. Компания не допустит публикации рекламы "финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами... читать дальше

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По итогам 2017 года крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina Co., вероятно, увеличила чистую прибыль втрое с рекордного минимума, зафиксированного годом ранее на фоне низких цен на энергоносители, говорится в предварительной отчетности компании. Согласно... Согласно... читать дальше

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Курс доллара умеренно снижается к большинству мировых валют после того, как участники рынка не нашли конкретики в речи президента США Дональда Трампа. Д.Трамп в своем первом обращении к американскому Конгрессу "О положении страны" призвал законодателей обеих партий... Д.Трамп в своем первом обращении к американскому Конгрессу "О положении страны" призвал законодателей обеих партий... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Китая и новости крупных компаний. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов практически не... Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов практически не... читать дальше

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Индекс доверия британских потребителей в январе 2018 года поднялся на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 9 пунктов, достигнув максимума с сентября, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd. Декабрьское значение показателя было... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп выступил с первым после вступления в должность президента обращением к Конгрессу. Вопреки прогнозам СМИ, которые сообщали, что речь будет посвящена, главным образом, внутриполитическим и экономическим проблемам, Д.Трамп значительное внимание... Вопреки прогнозам СМИ, которые сообщали, что речь будет посвящена, главным образом, внутриполитическим и экономическим проблемам, Д.Трамп значительное внимание... читать дальше

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Рынок акций США упал во вторник вторую сессию подряд, снижение Dow Jones Industrial Average стало самым значительным за восемь месяцев. Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше 14 пунктов впервые с августа.... Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше 14 пунктов впервые с августа.... читать дальше

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Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе опустился до 51,3 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем ожидали сохранения PMI... Аналитики в среднем ожидали сохранения PMI... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 35251,55 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 235000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) не станет вносить изменения в денежно-кредитную политику (ДКП) по итогам заседания, которое завершится в среду, полагает большинство экспертов и участников рынка. По итогам декабрьской встречи руководство Федрезерва приняло решение... По итогам декабрьской встречи руководство Федрезерва приняло решение... читать дальше

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