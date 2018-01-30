Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,1229 руб.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1924 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1229 руб.

Минимальный курс доллара США составил 55,8725 руб., максимальный - 56,375 руб. Было заключено 14586 сделок. Объем торгов составил 73987,33 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 55,98 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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