Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 января

30 января. FINMARKET.RU -РФ с 31 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2435,46 (-4,86) руб./грамм; на серебро - 31,37 (-0,12) руб./грамм; на платину - 1806,19 (-19,89) руб./грамм; на палладий - 1956,4 (-16,27) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,91 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2280,36 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" планирует 6 февраля рассмотреть программу и проспект биржевых облигаций, сообщила компания. В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска классических бондов компании на сумму 300 млрд рублей и 3 выпуска биржевых облигаций на 26 млрд... В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска классических бондов компании на сумму 300 млрд рублей и 3 выпуска биржевых облигаций на 26 млрд... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39071,226 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,252 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,866 руб. Минимальный курс юаня составил 8,835 руб., максимальный - 8,8929... Минимальный курс юаня составил 8,835 руб., максимальный - 8,8929... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6403 руб. Минимальный курс евро составил 69,37 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,37 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1178 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в незначительном минусе на фоне укрепления рубля после известий об отсутствии новых антироссийских санкций со стороны США. Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием... Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе 2018 года вырос до 125,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре индикатор составлял 123,1 пункта, а не 122,1 пункта,... Согласно пересмотренным данным, в декабре индикатор составлял 123,1 пункта, а не 122,1 пункта,... читать дальше

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Европейское деловое лобби в РФ выступило с критикой в адрес антироссийских шагов американской администрации. "Ассоциация европейского бизнеса выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с публикацией так называемого "кремлевского доклада", подготовленного министерством... "Ассоциация европейского бизнеса выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с публикацией так называемого "кремлевского доклада", подготовленного министерством... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Держава-Платформа" серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P... читать дальше

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Рынок IPO США начал год с нового рекорда: объем первичных размещений акций на американской бирже в январе составил $7,9 млрд, что является максимальным показателем в истории для этого месяца, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компании Dealogic. Всего в уходящем... Всего в уходящем... читать дальше

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В Госдуму РФ внесен законопроект, наделяющий правительство РФ правом исключать конкретные виды деятельности из графика плановых проверок со стороны государственных органов. Правительственный законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты... Правительственный законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты... читать дальше

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Уровень загрязнения воздуха лондонском районе Брикстон во вторник достиг годового лимита в рамках нормативов ЕС по экологии, и в ближайшие день-два эти нормативы будут превышены, сообщает Bloomberg. Однако, отмечает агентство, несмотря на такое разительное несоответствие... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Применение российского оружия в Сирии показало, что армия России является одной из самых оснащенных в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии. Он подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов на фоне сохранения доходности US Treasuries у максимума за три года, Dow Jones потерял более 250 пунктов. Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше... Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше... читать дальше

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