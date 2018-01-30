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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 января в размере 56,2914 руб.
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Промпроизводство в декабре снизилось на 1,5%
Снижение промпроизводство в декабре замедлилось до 1,5%, но оказалось сильнее прогнозов аналитиков. По данным Росстата, за год промпроизводство выросло на 1% после роста на 1,3% годом ранее
 
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30 января 2018 года 12:54

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 января в размере 56,2914 руб.

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30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 56,2914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,06 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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30 января 2018 года 19:30
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30 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,866 руб.
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Минимальный курс юаня составил 8,835 руб., максимальный - 8,8929...    читать дальше
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30 января 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,6403 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6403 руб.

Минимальный курс евро составил 69,37 руб.,...    читать дальше
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30 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,1178 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1178 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги слабым снижением
Рынок акций РФ завершил торги в незначительном минусе на фоне укрепления рубля после известий об отсутствии новых антироссийских санкций со стороны США.

Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:54
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Согласно пересмотренным данным, в декабре индикатор составлял 123,1 пункта, а не 122,1 пункта,...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:47
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Европейское деловое лобби в РФ выступило с критикой в адрес антироссийских шагов американской администрации.

"Ассоциация европейского бизнеса выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с публикацией так называемого "кремлевского доклада", подготовленного министерством...    читать дальше
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Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00366-R-001P...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:41
Объем IPO в США в январе вырос до максимального показателя в истории для этого месяца
Рынок IPO США начал год с нового рекорда: объем первичных размещений акций на американской бирже в январе составил $7,9 млрд, что является максимальным показателем в истории для этого месяца, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компании Dealogic.

Всего в уходящем...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:32
В Думу внесен законопроект, освобождающий часть лицензируемых видов деятельности от плановых проверок
В Госдуму РФ внесен законопроект, наделяющий правительство РФ правом исключать конкретные виды деятельности из графика плановых проверок со стороны государственных органов.

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30 января 2018 года 18:25
Уровень загрязнения в Лондоне превысил годовые нормативы ЕС
Уровень загрязнения воздуха лондонском районе Брикстон во вторник достиг годового лимита в рамках нормативов ЕС по экологии, и в ближайшие день-два эти нормативы будут превышены, сообщает Bloomberg. Однако, отмечает агентство, несмотря на такое разительное несоответствие...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:21
Мосбиржа зарегистрировала бонды АИЖК на 15 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:17
Армия России является одной из самых оснащенных в мире - Путин
Применение российского оружия в Сирии показало, что армия России является одной из самых оснащенных в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии. Он подчеркнул, что по ряду систем вооружения России нет...    читать дальше
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30 января 2018 года 18:09
Индексы США снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов на фоне сохранения доходности US Treasuries у максимума за три года, Dow Jones потерял более 250 пунктов.

Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше...    читать дальше
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